В Госдуме назвали «истерикой» статью New York Post о российских хоккеистах

Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!! Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая считает заказной истерикой, а глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв — провокацией и пиар-ходом статью New York Post, где завоевавшая золото Игр олимпийская сборная России по хоккею была названа «командой без страны»., вице-спикер Госдумы РФ: «Заголовок точно идентифицирует, СМИ какой страны способно на такое. Газета New York Post, действующая в контексте американской политики русофобии, перестаралась и поставила диагноз политике США — „патология лживой ненависти и грязных технологий“. Здесь тот случай, когда самонадеянная безнаказанность в привычке лгать и манипулировать сильно подвела политическую элиту США. Наверняка у простых в американцев, как и у любого адекватного человека, эта заказная истерика вызывает отвращение».Яровая уверена, что текст размещенной в New York Post статьи написан под диктовку тех, кто «провернул» подлость против Олимпиады, российских спортсменов и России, но впал в бешенство от того, что не получил желаемого результата.: «Они так и не поняли, что народ нашей страны и есть команда России, достоинство которой никогда и никем не было и не будет сломлено».В свою очередь Михаил Дегтярёв отметил, что подобные публикации в американской прессе «звучат завистливо и жалко»., председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «С другой стороны, все это очередная провокация и пиар-ход. Через 10 лет в истории не останется ни скандалов, ни всяких родченковых, ни бойкотов, ни политики НХЛ, ни всей этой драматургии и трескотни в ток-шоу. Останется только олимпийское золото России в хоккее 2018 года».На Играх в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов из России и завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Наши хоккеисты в овертайме победили команду Германии со счетом 4:3 и завоевали олимпийскую награду высшей пробы . Газета New York Post опубликовала новость о победе российских спортсменов под заголовком «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее» и заявила, что россияне нарушили запрет Международного олимпийского комитета, исполнив во время церемонии награждения гимн своей страны.Журналисты отметили, что игроки спели национальный гимн под музыку олимпийского гимна спустя несколько часов после того, как МОК решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР. Защитник сборной России Артём Зуб в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что «ничего за это не будет».