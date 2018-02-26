Секс-гуру Алексу Лесли пожелали «тюрьмы с червями» и «расстрела на месте»

Задержанного в Таиланде
секс-тренера Алекса Лесли и всех его учеников нужно посадить в «самую жуткую таиландскую тюрягу», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Его поддержал пионер российского порно Сергей Прянишников.
Виталий Милонов в интервью «Пятому каналу» назвал негодяем Алекса Лесли, а его учеников — «сумасшедшими идиотами и идиотками», а также «проститутками» и «шалавами». Депутат уверен, что всех участников секс-тренинга в Таиланде нужно посадить в тюрьму, чтобы они там «кормили опарышей».
Виталий Милонов, депутат Государственной думы: «Желательно, чтобы его оттуда не выпустили. Желательно, чтобы его посадили в самую жуткую таиландскую тюрягу с червяками, потому что он негодяй… Пусть он в Таиланде опарышей кормит… Все туда, в таиландскую тюрьму, в жуткую и вонючую! Все сумасшедшие идиоты! Все идиотки! Проститутки и шалавы!»
Милонова поддержал первопроходец российского порнобизнеса Сергей Прянишников. Он и вовсе предложил расстрелять секс-тренера на месте.
Ранее стали известны детали задержания скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки в курортной Паттайе. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, арестовав 10 человек — организаторов секс-тренинга. Сейчас они находятся в СИЗО и ожидают суда.
Правоохранители настаивают на том, что Кириллов должен был получить лицензию на свою деятельность. При этом разрешение на проведение эротических уроков ему вряд ли бы выдали. Теперь Лесли и его помощникам грозит серьезное наказание. Законы королевства предусматривают лишение свободы на 2 года и штраф. При самом гуманном раскладе секс-инструктора с товарищами могут выслать из страны и запретить въезд. Меру определит суд, заседание состоится в ближайшее время.
Виталий Милонов, депутат Государственной думы: «Желательно, чтобы его оттуда не выпустили. Желательно, чтобы его посадили в самую жуткую таиландскую тюрягу с червяками, потому что он негодяй… Пусть он в Таиланде опарышей кормит… Все туда, в таиландскую тюрьму, в жуткую и вонючую! Все сумасшедшие идиоты! Все идиотки! Проститутки и шалавы!»
Милонова поддержал первопроходец российского порнобизнеса Сергей Прянишников. Он и вовсе предложил расстрелять секс-тренера на месте.
Ранее стали известны детали задержания скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки в курортной Паттайе. Они планировали провести на таиландском острове Лан серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось более 40 человек. Каждый из них заплатил по 600 долларов. На одну из лекций накануне нагрянули полицейские, арестовав 10 человек — организаторов секс-тренинга. Сейчас они находятся в СИЗО и ожидают суда.
Правоохранители настаивают на том, что Кириллов должен был получить лицензию на свою деятельность. При этом разрешение на проведение эротических уроков ему вряд ли бы выдали. Теперь Лесли и его помощникам грозит серьезное наказание. Законы королевства предусматривают лишение свободы на 2 года и штраф. При самом гуманном раскладе секс-инструктора с товарищами могут выслать из страны и запретить въезд. Меру определит суд, заседание состоится в ближайшее время.
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