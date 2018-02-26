Полиция Таиланда сорвала секс-урок Алекса Лесли на самом интересном месте

Стали известны детали задержания скандальных видеоблогеров Алекса Лесли и Насти Рыбки. По информации правоохранителей, на расположенном в Сиамском заливе острове Лан
секс-тренер Александр Кириллов и его подопечная Анастасия Вашукевич (это их настоящие имена) планировали провести серию уроков, посвященных свободной любви. Желающих получить необычный опыт набралось около 40 человек. Каждый из них заплатил 600 долларов.
Алекс Лесли и Настя Рыбка устраивали семинар на тему свободной любви. Для последователей скандально известного пикапера Алекса Лесли предложение звучало весьма заманчиво: живописный остров Лан в Таиланде, Сиамский залив, секс-тренинги сутками напролет. За секс-гуру на курорт отправились десятки учеников. Но платные занятия по раскрепощению, возглавляемые Александром Кирилловым, закончились в полицейском участке. Остановили пикапера, как говорится, на самом интересном месте — прямо перед началом практического урока в здании отеля появились стражи порядка.
Все 40 человек, которые находились в помещении, доставили для беседы в полицейский участок. У многих даже внешний вид такой, что не перепутаешь — на футболках красуется надпись «секс-инструктор».
Места в полицейском участке, судя по видео с места событий, едва хватило всем подозреваемым. Людей усадили на стулья, попросили дожидаться допроса. Но Лесли места себе не находил, все выяснял отношения с правоохранителями. Его активно поддерживала небезызвестная Настя Рыбка — верная подруга секс-гуру и ученица. Защищая учителя, девушка даже пыталась дать пощечину стражу порядка.
Параллельно Саша Травка (другая последовательница Лесли) опубликовала в Сети такую запись, на которой учитель во время задержания согласовывает свои действия в Интернете с подписчиками.
Алекс Лесли: «Они сейчас мне говорят, что я куда-то должен с ними проехать. Скажите, это вообще законно? Законно или нет? Если вы сейчас все это видите, начинайте искать меня, начинайте поиски, потому что они меня фактически похищают из отеля».
Как передает корреспондент Антон Талпа, пока неизвестно, кто рассказал полицейским о, мягко говоря, необычных занятиях в отеле. Возможно, стражи порядка вели наблюдение за группой туристов, перемещавшихся организованной группой по острову. Не исключено, что просто постояльцам гостиницы не понравились шумные сборища перевозбужденных молодых людей.
По предварительной информации, главные претензии полицейские предъявили самому Алексу Лесли, Насте Рыбке и 8 инструкторам. Как сообщают местные СМИ, вероятных организаторов тренингов доставили в Паттайю, где им скоро могут предъявить обвинения в незаконной трудовой деятельности, нарушении миграционного законодательства и незаконном проникновении на территорию королевства.
Правоохранители настаивают на том, что Кириллов должен был получить лицензию на свою деятельность. При этом разрешение на проведение эротических уроков ему вряд ли бы выдали. Лесли утверждает, что это был не бизнес, а просто хороший отдых с многолюдными вечеринками. Ведь не похожа на урок встреча на яхте, например.
Ученикам Лесли разрешили покинуть полицейский участок. Мужчины остались и без женщин, и без новых знаний. Теперь они думают, что им делать дальше. По некоторым данным, каждый ученик выложил по 600 долларов за серию курортных уроков.
Это далеко не первый скандал, в котором участвует Алекс Лесли. В прошлом году по его указанию три последовательницы — Мария Миша, Настя Рыбка и Саша Травка занялись сексом с незнакомцем в общественном месте. Вопросы у российских правоохранителей возникали к Кириллову и по причине его слишком уж откровенных роликов, где он веселится в компании полуобнаженных дам в гостиничном номере.
Теперь Александру Кириллову и его помощникам грозит серьезное наказание. Законы королевства предусматривают лишение свободы на 2 года и штраф. При самом гуманном раскладе секс-инструктора с товарищами могут выслать из страны и запретить въезд. Меру определит суд, заседание состоится в ближайшее время.
Все 40 человек, которые находились в помещении, доставили для беседы в полицейский участок. У многих даже внешний вид такой, что не перепутаешь — на футболках красуется надпись «секс-инструктор».
Места в полицейском участке, судя по видео с места событий, едва хватило всем подозреваемым. Людей усадили на стулья, попросили дожидаться допроса. Но Лесли места себе не находил, все выяснял отношения с правоохранителями. Его активно поддерживала небезызвестная Настя Рыбка — верная подруга секс-гуру и ученица. Защищая учителя, девушка даже пыталась дать пощечину стражу порядка.
Параллельно Саша Травка (другая последовательница Лесли) опубликовала в Сети такую запись, на которой учитель во время задержания согласовывает свои действия в Интернете с подписчиками.
Алекс Лесли: «Они сейчас мне говорят, что я куда-то должен с ними проехать. Скажите, это вообще законно? Законно или нет? Если вы сейчас все это видите, начинайте искать меня, начинайте поиски, потому что они меня фактически похищают из отеля».
Как передает корреспондент Антон Талпа, пока неизвестно, кто рассказал полицейским о, мягко говоря, необычных занятиях в отеле. Возможно, стражи порядка вели наблюдение за группой туристов, перемещавшихся организованной группой по острову. Не исключено, что просто постояльцам гостиницы не понравились шумные сборища перевозбужденных молодых людей.
По предварительной информации, главные претензии полицейские предъявили самому Алексу Лесли, Насте Рыбке и 8 инструкторам. Как сообщают местные СМИ, вероятных организаторов тренингов доставили в Паттайю, где им скоро могут предъявить обвинения в незаконной трудовой деятельности, нарушении миграционного законодательства и незаконном проникновении на территорию королевства.
Правоохранители настаивают на том, что Кириллов должен был получить лицензию на свою деятельность. При этом разрешение на проведение эротических уроков ему вряд ли бы выдали. Лесли утверждает, что это был не бизнес, а просто хороший отдых с многолюдными вечеринками. Ведь не похожа на урок встреча на яхте, например.
Ученикам Лесли разрешили покинуть полицейский участок. Мужчины остались и без женщин, и без новых знаний. Теперь они думают, что им делать дальше. По некоторым данным, каждый ученик выложил по 600 долларов за серию курортных уроков.
Это далеко не первый скандал, в котором участвует Алекс Лесли. В прошлом году по его указанию три последовательницы — Мария Миша, Настя Рыбка и Саша Травка занялись сексом с незнакомцем в общественном месте. Вопросы у российских правоохранителей возникали к Кириллову и по причине его слишком уж откровенных роликов, где он веселится в компании полуобнаженных дам в гостиничном номере.
Теперь Александру Кириллову и его помощникам грозит серьезное наказание. Законы королевства предусматривают лишение свободы на 2 года и штраф. При самом гуманном раскладе секс-инструктора с товарищами могут выслать из страны и запретить въезд. Меру определит суд, заседание состоится в ближайшее время.
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