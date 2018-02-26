Появилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли

Таиландские СМИ публикуют видео задержания россиян, которые проводили незаконный
секс-тренинг на острове Лан.
Видео задержания российских секс-инструкторов в Таиланде публикует телеканал Nation.
На кадрах видно, что участники тренинга сначала находятся в зале, потом полицейские выводят нескольких человек в футболках «SEX Animator» из помещения и ведут в полицейский участок. Среди задержанных — скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.
Также трансляцию задержания вел в прямом эфире в Instagram и сам Алекс Лесли.
Сейчас в одном из СИЗО Паттайи находятся 10 россиян. Они арестованы и ожидают суда, где им официально будут предъявлены обвинения. По словам источника ТАСС, секс-тренер Александр Кириллов, который называет себя Алексом Лесли, скорее всего будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Ему грозит лишение свободы до двух лет и (или) штраф в размере более 3 тысяч долларов. Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.
Еще ряд задержанных подозреваются в нарушении миграционного законодательства Таиланда и в незаконном проникновении на территорию королевства.
Известно, что на секс-тренинг Алекса Лесли на остров Лан приехали 43 россиянина, они заплатили за участие более 600 долларов. Большинство из них были опрошены и отпущены полицией по домам.
На кадрах видно, что участники тренинга сначала находятся в зале, потом полицейские выводят нескольких человек в футболках «SEX Animator» из помещения и ведут в полицейский участок. Среди задержанных — скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.
Также трансляцию задержания вел в прямом эфире в Instagram и сам Алекс Лесли.
Сейчас в одном из СИЗО Паттайи находятся 10 россиян. Они арестованы и ожидают суда, где им официально будут предъявлены обвинения. По словам источника ТАСС, секс-тренер Александр Кириллов, который называет себя Алексом Лесли, скорее всего будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Ему грозит лишение свободы до двух лет и (или) штраф в размере более 3 тысяч долларов. Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.
Еще ряд задержанных подозреваются в нарушении миграционного законодательства Таиланда и в незаконном проникновении на территорию королевства.
Известно, что на секс-тренинг Алекса Лесли на остров Лан приехали 43 россиянина, они заплатили за участие более 600 долларов. Большинство из них были опрошены и отпущены полицией по домам.
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