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    Появилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли. задержание, скандалы, Таиланд, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли

    Появилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли

    10 комментариев
    • Фото: alex.lesley / instagram.com
    Появилось видео задержания Насти Рыбки и <nobr>секс-инструктора</nobr> Алекса Лесли

    Появилось видео задержания Насти Рыбки и секс-инструктора Алекса Лесли

    Появилось видео задержания Насти Рыбки и <nobr>секс-инструктора</nobr> Алекса Лесли
    • Фото: alex.lesley / instagram.com

      • Таиландские СМИ публикуют видео задержания россиян, которые проводили незаконный секс-тренинг на острове Лан.

      Видео задержания российских секс-инструкторов в Таиланде публикует телеканал Nation.



      На кадрах видно, что участники тренинга сначала находятся в зале, потом полицейские выводят нескольких человек в футболках «SEX Animator» из помещения и ведут в полицейский участок. Среди задержанных — скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка.

      Также трансляцию задержания вел в прямом эфире в Instagram и сам Алекс Лесли.

      Сейчас в одном из СИЗО Паттайи находятся 10 россиян. Они арестованы и ожидают суда, где им официально будут предъявлены обвинения. По словам источника ТАСС, секс-тренер Александр Кириллов, который называет себя Алексом Лесли, скорее всего будет обвинен в незаконной трудовой деятельности в Таиланде. Ему грозит лишение свободы до двух лет и (или) штраф в размере более 3 тысяч долларов. Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией, предполагающей временный запрет на посещение Таиланда.

      Еще ряд задержанных подозреваются в нарушении миграционного законодательства Таиланда и в незаконном проникновении на территорию королевства.

      Известно, что на секс-тренинг Алекса Лесли на остров Лан приехали 43 россиянина, они заплатили за участие более 600 долларов. Большинство из них были опрошены и отпущены полицией по домам.

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