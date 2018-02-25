Пять группировок боевиков создали в Восточной Гуте единый центр руководства

Пять незаконных вооруженных формирований, включая запрещенные в РФ террористические группировки «Джейш
Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», создали в сирийской Восточной Гуте единый центр руководства.
Как сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии, обстановка в Восточной Гуте продолжает накаляться.
Из сообщения Центра: «В данном анклаве вооруженными формированиями „Аль-Ислам“, „Джебхат ан-Нусра“, „Ахрар аш-Шам“, „Фейлак Ар-Рахман“ и „Фаджр Аль-Умма“ создан единый центр руководства действиями группировок».
По данным центра, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ. После этого планируется обвинить правительственные силы в атаках на мирное население с использованием химоружия, передает «Интерфакс».
В сообщении отмечается, что непрекращающиеся случаи нарушений фиксируются в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.
Накануне, 24 февраля, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, предусматривающую гуманитарную паузу на всей территории Сирии. В МИД РФ подчеркнули, что резолюция СБ не распространяется на боевые действия против запрещенных террористических группировок.
Из сообщения Центра: «В данном анклаве вооруженными формированиями „Аль-Ислам“, „Джебхат ан-Нусра“, „Ахрар аш-Шам“, „Фейлак Ар-Рахман“ и „Фаджр Аль-Умма“ создан единый центр руководства действиями группировок».
По данным центра, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ. После этого планируется обвинить правительственные силы в атаках на мирное население с использованием химоружия, передает «Интерфакс».
В сообщении отмечается, что непрекращающиеся случаи нарушений фиксируются в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.
Накануне, 24 февраля, Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию 2401, предусматривающую гуманитарную паузу на всей территории Сирии. В МИД РФ подчеркнули, что резолюция СБ не распространяется на боевые действия против запрещенных террористических группировок.
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