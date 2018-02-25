Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

Подопечные Олега Знарка в финале Олимпиады одолели команду Германии. Первое за 26 лет золото, такое нужное всем спортсменам из России. И такая дорогая всем российским болельщикам победа.
Они все-таки спели свой гимн: российские хоккеисты произносили слова национального гимна в последний день Белых игр в Пхёнчхане уже в ранге олимпийских чемпионов, подарив до этого всей стране настоящую хоккейную драму со счастливым концом.
Во Владивостоке болельщики ликовали после щелчка Вячеслав Воинова за полсекунды до конца первого периода. В Екатеринбурге — после бронебойного броска Никиты Гусева в третьем периоде и потом еще раз, когда наши играли в меньшинстве. Не менее бурно отреагировали в Москве на решающий гол Кирилла Капризова в овертайме.
Отец Капризова был в Пхёнчхане, на трибунах «Каннын Арены», где играли немцы с россиянами.
Олег Капризов, отец Кирилла Капризова: «Болеем, поддерживаем, переживаем. Я думаю, наш родительский дух они чувствуют, им передается».
Переживал за всех и за своего брат и тренер Никиты Нестерова.
Вячеслав Угрюмов, тренер хоккеиста Никиты Нестерова: «Может, сегодня он не так подключался к атакам. Скорее всего, защитникам было задание сыграть строго в обороне, без подключения».
Ради этих мгновений и стоило ехать в Южную Корею, подтверждая: олимпийское хоккейное золото — это совсем отдельная история. 26 лет спустя после чемпионства в Альбервиле — теперь уже российская сборная вновь заставляет учащенно биться сердца не только болельщиков, но и профессионалов.
В Магнитогорске к экранам прильнули двукратные обладатели Кубка Гагарина, игроки «Металлурга». Сценарий хоккейной драмы непредсказуем — за две с половиной минуты до конца встречи все шло к тому, что команда Олега Знарка улетит из Пхёнчхана с серебряными медалями. Но это их не устроило: выстояли и переписали сценарий.
Виктор Козлов, главный тренер ХК «Металлург»: «Очень нервозный получился матч. Очень счастлив за нашу сборную. Вдвойне рад за наших олимпийцев, Василия Кошечкина, Сергея Мозякина».
Никита Пивцакин, защитник ХК «Металлург»: «Наши — красавчики. В последнюю минуту сравняли счет и вырвали победу».
Как на берегах Рейна за последний год появилась команда, способная одну за другой вывести из олимпийской сетки Швейцарию, Швецию и Канаду, а потом на равных все три периода биться с фаворитами Игр из России? В этом еще предстоит разбираться специалистам, но финал физически крепкие и упертые немцы провели блестяще. Вот только «Красная машина» буксовать не желает, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
Во Владивостоке болельщики ликовали после щелчка Вячеслав Воинова за полсекунды до конца первого периода. В Екатеринбурге — после бронебойного броска Никиты Гусева в третьем периоде и потом еще раз, когда наши играли в меньшинстве. Не менее бурно отреагировали в Москве на решающий гол Кирилла Капризова в овертайме.
Отец Капризова был в Пхёнчхане, на трибунах «Каннын Арены», где играли немцы с россиянами.
Олег Капризов, отец Кирилла Капризова: «Болеем, поддерживаем, переживаем. Я думаю, наш родительский дух они чувствуют, им передается».
Переживал за всех и за своего брат и тренер Никиты Нестерова.
Вячеслав Угрюмов, тренер хоккеиста Никиты Нестерова: «Может, сегодня он не так подключался к атакам. Скорее всего, защитникам было задание сыграть строго в обороне, без подключения».
Ради этих мгновений и стоило ехать в Южную Корею, подтверждая: олимпийское хоккейное золото — это совсем отдельная история. 26 лет спустя после чемпионства в Альбервиле — теперь уже российская сборная вновь заставляет учащенно биться сердца не только болельщиков, но и профессионалов.
В Магнитогорске к экранам прильнули двукратные обладатели Кубка Гагарина, игроки «Металлурга». Сценарий хоккейной драмы непредсказуем — за две с половиной минуты до конца встречи все шло к тому, что команда Олега Знарка улетит из Пхёнчхана с серебряными медалями. Но это их не устроило: выстояли и переписали сценарий.
Виктор Козлов, главный тренер ХК «Металлург»: «Очень нервозный получился матч. Очень счастлив за нашу сборную. Вдвойне рад за наших олимпийцев, Василия Кошечкина, Сергея Мозякина».
Никита Пивцакин, защитник ХК «Металлург»: «Наши — красавчики. В последнюю минуту сравняли счет и вырвали победу».
Как на берегах Рейна за последний год появилась команда, способная одну за другой вывести из олимпийской сетки Швейцарию, Швецию и Канаду, а потом на равных все три периода биться с фаворитами Игр из России? В этом еще предстоит разбираться специалистам, но финал физически крепкие и упертые немцы провели блестяще. Вот только «Красная машина» буксовать не желает, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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