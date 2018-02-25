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Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

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  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Подопечные Олега Знарка в финале Олимпиады одолели команду Германии. Первое за 26 лет золото, такое нужное всем спортсменам из России. И такая дорогая всем российским болельщикам победа.

    Они все-таки спели свой гимн: российские хоккеисты произносили слова национального гимна в последний день Белых игр в Пхёнчхане уже в ранге олимпийских чемпионов, подарив до этого всей стране настоящую хоккейную драму со счастливым концом.

    Во Владивостоке болельщики ликовали после щелчка Вячеслав Воинова за полсекунды до конца первого периода. В Екатеринбурге — после бронебойного броска Никиты Гусева в третьем периоде и потом еще раз, когда наши играли в меньшинстве. Не менее бурно отреагировали в Москве на решающий гол Кирилла Капризова в овертайме.

    Отец Капризова был в Пхёнчхане, на трибунах «Каннын Арены», где играли немцы с россиянами.

    Олег Капризов, отец Кирилла Капризова: «Болеем, поддерживаем, переживаем. Я думаю, наш родительский дух они чувствуют, им передается».

    Переживал за всех и за своего брат и тренер Никиты Нестерова.

    Вячеслав Угрюмов, тренер хоккеиста Никиты Нестерова: «Может, сегодня он не так подключался к атакам. Скорее всего, защитникам было задание сыграть строго в обороне, без подключения».

    Ради этих мгновений и стоило ехать в Южную Корею, подтверждая: олимпийское хоккейное золото — это совсем отдельная история. 26 лет спустя после чемпионства в Альбервиле — теперь уже российская сборная вновь заставляет учащенно биться сердца не только болельщиков, но и профессионалов.

    В Магнитогорске к экранам прильнули двукратные обладатели Кубка Гагарина, игроки «Металлурга». Сценарий хоккейной драмы непредсказуем — за две с половиной минуты до конца встречи все шло к тому, что команда Олега Знарка улетит из Пхёнчхана с серебряными медалями. Но это их не устроило: выстояли и переписали сценарий.

    Виктор Козлов, главный тренер ХК «Металлург»: «Очень нервозный получился матч. Очень счастлив за нашу сборную. Вдвойне рад за наших олимпийцев, Василия Кошечкина, Сергея Мозякина».

    Никита Пивцакин, защитник ХК «Металлург»: «Наши — красавчики. В последнюю минуту сравняли счет и вырвали победу».

    Как на берегах Рейна за последний год появилась команда, способная одну за другой вывести из олимпийской сетки Швейцарию, Швецию и Канаду, а потом на равных все три периода биться с фаворитами Игр из России? В этом еще предстоит разбираться специалистам, но финал физически крепкие и упертые немцы провели блестяще. Вот только «Красная машина» буксовать не желает, отмечает спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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