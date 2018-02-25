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    Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане

    Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане

    Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане.

    Гусев в шести матчах записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач), второе место занял финский нападающий Эли Толванен с 9 очками.

    В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по 5 шайб), лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.

    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    В финале соревнования команда России одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме — 4:3. Гусев забросил две шайбы в третьем периоде, Капризов — победную.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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