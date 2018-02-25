Хоккеист Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пхёнчхане.
Гусев в шести матчах записал себе в актив 12 очков (четыре шайбы и восемь результативных передач), второе место занял финский нападающий Эли Толванен с 9 очками.
В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по 5 шайб), лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.
В финале соревнования команда России одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме — 4:3. Гусев забросил две шайбы в третьем периоде, Капризов — победную.
В списке лучших снайперов турнира первую строчку россияне Илья Ковальчук и Кирилл Капризов разделили с американцем Райаном Донато (по 5 шайб), лучшим распасовщиком турнира стал Гусев.
В финале соревнования команда России одержала победу над сборной Германии, забросив решающую шайбу в овертайме — 4:3. Гусев забросил две шайбы в третьем периоде, Капризов — победную.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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