«Так круто мы еще не проигрывали»: немецкие СМИ в трауре после поражения хоккеистов

Немецкое издание Bild опубликовало новость о проигрыше сборной Германии по хоккею на Олимпиаде с необычным заголовком.
Bild разместил материал о поражении хоккеистов сборной Германии в финальном матче Игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали». Немцы уступили россиянам в овертайме.
Как отмечает издание, в Южной Корее немецкие хоккеисты установили свое самое значимое в истории достижение — вышли в финал Олимпиады. Bild пишет: несмотря на то, что российская сборная была фаворитом матча, немцы играли с большим энтузиазмом, а на льду развернулась настоящая борьба. «Так горько! Но так здорово!» — описало игру издание.
Россияне завоевали золото Олимпиады, обыграв немцев со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов. А Никита Гусев отличился в третьем периоде дважды.
Как отмечает издание, в Южной Корее немецкие хоккеисты установили свое самое значимое в истории достижение — вышли в финал Олимпиады. Bild пишет: несмотря на то, что российская сборная была фаворитом матча, немцы играли с большим энтузиазмом, а на льду развернулась настоящая борьба. «Так горько! Но так здорово!» — описало игру издание.
Россияне завоевали золото Олимпиады, обыграв немцев со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов. А Никита Гусев отличился в третьем периоде дважды.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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