«Так круто мы еще не проигрывали»: немецкие СМИ в трауре после поражения хоккеистов

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  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
«Так круто мы еще не проигрывали»: немецкие СМИ в трауре после поражения хоккеистов

«Так круто мы еще не проигрывали»: немецкие СМИ в трауре после поражения хоккеистов

«Так круто мы еще не проигрывали»: немецкие СМИ в трауре после поражения хоккеистов
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • Немецкое издание Bild опубликовало новость о проигрыше сборной Германии по хоккею на Олимпиаде с необычным заголовком.

    Bild разместил материал о поражении хоккеистов сборной Германии в финальном матче Игр в Пхёнчхане с заголовком «Так круто мы еще не проигрывали». Немцы уступили россиянам в овертайме.

    Как отмечает издание, в Южной Корее немецкие хоккеисты установили свое самое значимое в истории достижение — вышли в финал Олимпиады. Bild пишет: несмотря на то, что российская сборная была фаворитом матча, немцы играли с большим энтузиазмом, а на льду развернулась настоящая борьба. «Так горько! Но так здорово!» — описало игру издание.

    Россияне завоевали золото Олимпиады, обыграв немцев со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Кирилл Капризов. А Никита Гусев отличился в третьем периоде дважды.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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