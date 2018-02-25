Путин отметил бойцовские качества российских хоккеистов, победивших на Олимпиаде

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мужской сборной России по хоккею, выигравшей золото Олимпиады в Пхёнчхане.
Владимир Путин в телеграмме, направленной хоккеистам, отметил, что дорога к чемпионскому титулу на Олимпиаде в Южной Корее была нелегкой.
Из поздравительной телеграммы президента РФ: «Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться».
Президент подчеркнул, что бойцовские качества всегда отличали российских хоккеистов и вели их к победам. По его мнению, победа на Играх стала свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы и ярким ориентиром для молодых спортсменов.
Россия в финальном матче на Олимпиаде одержала победу над командой Германии в овертайме со счетом 4:3. По словам главного тренера сборной Олега Знарка, президент позвонил ему сразу после окончания матча.
Из поздравительной телеграммы президента РФ: «Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться».
Президент подчеркнул, что бойцовские качества всегда отличали российских хоккеистов и вели их к победам. По его мнению, победа на Играх стала свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы и ярким ориентиром для молодых спортсменов.
Россия в финальном матче на Олимпиаде одержала победу над командой Германии в овертайме со счетом 4:3. По словам главного тренера сборной Олега Знарка, президент позвонил ему сразу после окончания матча.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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