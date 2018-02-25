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    Путин отметил бойцовские качества российских хоккеистов, победивших на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Путин отметил бойцовские качества российских хоккеистов, победивших на Олимпиаде

    Путин отметил бойцовские качества российских хоккеистов, победивших на Олимпиаде

    Путин отметил бойцовские качества российских хоккеистов, победивших на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Владимир Путин направил поздравительную телеграмму мужской сборной России по хоккею, выигравшей золото Олимпиады в Пхёнчхане.

    Владимир Путин в телеграмме, направленной хоккеистам, отметил, что дорога к чемпионскому титулу на Олимпиаде в Южной Корее была нелегкой.

    Из поздравительной телеграммы президента РФ: «Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться».

    Президент подчеркнул, что бойцовские качества всегда отличали российских хоккеистов и вели их к победам. По его мнению, победа на Играх стала свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы и ярким ориентиром для молодых спортсменов.

    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Россия в финальном матче на Олимпиаде одержала победу над командой Германии в овертайме со счетом 4:3. По словам главного тренера сборной Олега Знарка, президент позвонил ему сразу после окончания матча.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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