Путин по телефону поздравил Знарка и сборную с победой на Олимпиаде

Главный тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок рассказал, что сразу после окончания финального матча президент Владимир Путин позвонил ему и поздравил хоккеистов и весь штаб команды с победой на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Владимир Путин поздравил тренерский штаб и сборную России по хоккею с победой на Играх в Южной Корее. Об этом рассказал Олег Знарок. По его словам, президент позвонил ему сразу после окончания финального матча с немцами, передает РИА Новости.
Олег Знарок: «На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России — ред.), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России».
Между тем наставник сборной признался, что размышляет о том, оставаться ему во главе тренерского штаба или покинуть свой пост.
Олег Знарок: «Я устал, вы, журналисты, мне не помогаете, так что поэтому я теперь буду сильно думать, оставаться ли на этом посту».
В свою очередь в Федерации хоккея России намерены сохранить весь тренерский штаб мужской сборной и ставят цель победить на Олимпиаде-2022 в Пекине. В ФХР также рассчитывают, что Олег Знарок будет работать с командой на чемпионате мира — 2018 в Дании.
Сборная России по хоккею победила на Олимпиаде, обыграв немцев в овертайме со счетом 4:3. Эту игру Знарок назвал самым важным матчем в своей жизни, передает ТАСС. В ответ на вопрос о том, почему его лицо оставалось спокойным на протяжении всего матча, тренер признался, что скрывал эмоции. По его словам, он очень сильно нервничал.
Олег Знарок: «Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели».
Знарок стал главным тренером российской сборной после Олимпиады в Сочи. Под его руководством спортсмены стали чемпионами мира в 2014 году, кроме того, завоевали серебряные и бронзовые награды на мировых первенствах.
Олег Знарок: «На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России — ред.), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России».
Между тем наставник сборной признался, что размышляет о том, оставаться ему во главе тренерского штаба или покинуть свой пост.
Олег Знарок: «Я устал, вы, журналисты, мне не помогаете, так что поэтому я теперь буду сильно думать, оставаться ли на этом посту».
В свою очередь в Федерации хоккея России намерены сохранить весь тренерский штаб мужской сборной и ставят цель победить на Олимпиаде-2022 в Пекине. В ФХР также рассчитывают, что Олег Знарок будет работать с командой на чемпионате мира — 2018 в Дании.
Сборная России по хоккею победила на Олимпиаде, обыграв немцев в овертайме со счетом 4:3. Эту игру Знарок назвал самым важным матчем в своей жизни, передает ТАСС. В ответ на вопрос о том, почему его лицо оставалось спокойным на протяжении всего матча, тренер признался, что скрывал эмоции. По его словам, он очень сильно нервничал.
Олег Знарок: «Мое спокойствие было маской. Я сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели».
Знарок стал главным тренером российской сборной после Олимпиады в Сочи. Под его руководством спортсмены стали чемпионами мира в 2014 году, кроме того, завоевали серебряные и бронзовые награды на мировых первенствах.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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