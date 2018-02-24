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    Названа дата начала съемок новых «Звездных войн»

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    Названа дата начала съемок новых «Звездных войн»

    Названа дата начала съемок новых «Звездных войн»

    Съемки девятой части культовой саги «Звездные войны» стартуют в июле 2018 года. Об этом сообщил режиссер Джей Джей Абрамс.

    В эфире телеканала CBS Абрамс рассказал, что работа над сценарием фильма в данный момент уже завершена.

    Джей Джей Абрамс, режиссер: «У нас есть сценарий, что для меня много значит. Съемки начнутся в июле».

    Джей Джей Абрамс, снявший седьмой эпизод «Звездных войн» — «Пробуждение силы», вернулся к работе над киносагой в сентябре 2017 года, после того, как режиссер Колин Треворроу покинул съемочную группу. Причиной его увольнения стали разногласия по поводу сценария фильма. Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

    Ранее кинокомпания Lucasfilm объявила о создании новой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны». Она будет четвертой по счету.

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