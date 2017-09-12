Новый эпизод «Звездных войн» снимет Джей Джей Абрамс

Режиссер Джей Джей Абрамс вернулся к работе над сагой «Звездные войны».
Джей Джей Абрамс станет режиссером новой части киносаги «Звездные войны» вместо уволенного Колина Треворроу. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на президента компании Lucasfilm. Абрамс снимал фильм «Пробуждение силы», ставший седьмым эпизодом «Звездных войн».
Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm: «В первой части новой трилогии „Звездные войны: Пробуждение силы“ Джей Джей показал все, на что мы только могли надеяться, и я очень рада, что он возвращается, чтобы завершить трилогию».
Напомним, режиссер Колин Треворроу покинул съемочную группу на прошлой неделе. Сообщалось, что причиной его увольнения стали разногласия по поводу сценария фильма.
Выход в прокат девятого эпизода саги «Звездные войны» запланирован на 2019 год.
Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm: «В первой части новой трилогии „Звездные войны: Пробуждение силы“ Джей Джей показал все, на что мы только могли надеяться, и я очень рада, что он возвращается, чтобы завершить трилогию».
Напомним, режиссер Колин Треворроу покинул съемочную группу на прошлой неделе. Сообщалось, что причиной его увольнения стали разногласия по поводу сценария фильма.
Выход в прокат девятого эпизода саги «Звездные войны» запланирован на 2019 год.
Комментарии