Колин Треворроу покинул съемочную группу девятого эпизода Star Wars, который выйдет на экраны в 2019 году.
Компания Disney и киностудия Lucasfilm сообщили, что расстаются с режиссером и сценаристом Колина Треворроу, что и он не будет работать над новой частью франшизы «Звездные войны» (Star Wars: Episode 9), выход которой на киноэкраны планируется в 2019 году.
Заявление об этом опубликовано на сайте проекта.
Из текста заявления: «Lucasfilm и Колин Треворроу вместе решили, что на ленте „Звездные войны: Эпизод 9“ их пути расходятся. Колин являлся замечательным соавтором в течение процесса подготовки, однако мы вместе с ним пришли к заключению, что наши видения проекта различаются. Мы желаем Колину всего наилучшего и надеемся скоро поделиться с вами информацией о фильме».
Американские таблоиды утверждают, что причиной расхождения стал конфликт, завязавшийся вокруг сценария девятого эпизода киносаги, над которым работал режиссер успешного блокбастера «Мир Юрского периода» Колин Треворроу.
Заявление об этом опубликовано на сайте проекта.
Из текста заявления: «Lucasfilm и Колин Треворроу вместе решили, что на ленте „Звездные войны: Эпизод 9“ их пути расходятся. Колин являлся замечательным соавтором в течение процесса подготовки, однако мы вместе с ним пришли к заключению, что наши видения проекта различаются. Мы желаем Колину всего наилучшего и надеемся скоро поделиться с вами информацией о фильме».
Американские таблоиды утверждают, что причиной расхождения стал конфликт, завязавшийся вокруг сценария девятого эпизода киносаги, над которым работал режиссер успешного блокбастера «Мир Юрского периода» Колин Треворроу.
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