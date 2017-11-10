Lucasfilm анонсировала новые «Звездные войны»

Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании новой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны». Она будет четвертой по счету.
Режиссером новой трилогии, согласно информации на сайте StarWars.com, станет Райан Джонсон. Он же снял восьмой эпизод франшизы — фильм «Последние джедаи» — который выйдет на экраны 15 декабря.
А вот выхода девятого эпизода «Звездных войн», завершающего третью трилогию, поклонникам придется ждать еще долго. Он намечен только на декабрь 2019 года. Режиссером фильма станет Джей Джей Абрамс, снимавший седьмую часть киносаги — «Звездных войн: Пробуждение силы».
А вот выхода девятого эпизода «Звездных войн», завершающего третью трилогию, поклонникам придется ждать еще долго. Он намечен только на декабрь 2019 года. Режиссером фильма станет Джей Джей Абрамс, снимавший седьмую часть киносаги — «Звездных войн: Пробуждение силы».
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