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    Стало известно название обнаруженного в крови бобслеистки Сергеевой препарата

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    Стало известно название обнаруженного в крови бобслеистки Сергеевой препарата

    Стало известно название обнаруженного в крови бобслеистки Сергеевой препарата

    Допинг-проба бобслеистки Надежды Сергеевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы делегации «Олимпийские спортсмены из России».

    Из сообщения пресс-службы: «Решение по этому случаю будет принято согласно действующему регламенту. О факте нарушения антидопинговых правил ОСР незамедлительно уведомил МОК».

    Ранее Федерация бобслея России сообщила, что допинг-проба, взятая у российской бобслеистки Надежды Сергеевой 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных. В сообщении отмечалось, что медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал.

    смотретьОКР намерен докопаться до истины в истории с допинг-пробой Крушельницкого
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    Ранее организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, лишив спортсменов бронзовых наград. Это произошло после того, как в допинг-пробах Крушельницкого нашли запрещенный мельдоний.

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