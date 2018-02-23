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    Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с золотом и серебром Олимпиады

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    Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с золотом и серебром Олимпиады

    Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с золотом и серебром Олимпиады

    Путин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с золотом и серебром Олимпиады
  • Фото: Associated Press © 2018, David J. Phillip

    • Владимир Путин поздравил российских фигуристок с блестящим выступлением на Олимпиаде в Южной Корее.

    Президент России направил телеграммы Алине Загитовой и Евгении Медведевой, а также их тренеру Этери Тутберидзе. Как заявил пресс-секретарь главы государства, Путин искренне поздравил спортсменок с блестящими результатами и «очень красивыми выступлениями на Играх».

    Алина Загитова завоевала первое золото для команды атлетов из России в Пхёнчхане. Она выиграла в одиночном катании. А серебряная медаль досталось Евгении Медведевой, которая после выступления не смогла сдержать эмоций.

    Торжественная церемония вручения олимпийских наград состоялась на медальной площадке, передает ТАСС. Ее провели член МОК Цунеказу Такеда и представитель исполкома Международного союза конькобежцев Мари Линдмарк. Получившая золотую медаль Загитова своим выступлением набрала 239,57 балла, а Меведева — 238,26 балла. Бронзовую награду вручили канадке Кейтлин Осмонд.

    В копилке россиян на данный момент 14 медалей — одно золото, пять серебряных медалей и восемь бронзовых. Игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

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