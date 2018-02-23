«Сделала все, что могла»: Загитова прокомментировала свой триумф в Пхёнчхане

Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая первую для России золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане, испытала приятное удивление, когда поняла, что стала чемпионкой.
Россиянка Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, прокомментировала свой триумф в южнокорейском Пхёнчхане.
Алина Загитова, чемпионка ОИ-2018: «Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла».
По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку.
Алина Загитова: «Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само».
Еще одна россиянка — Евгения Медведева, взявшая серебро в соревнованиях одиночниц, — призналась, что, узнав оценки за произвольную программу, она заплакала.
Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ-2018: «Я не знаю, что это было. Эмоции захлестнули. И как-то сразу стало легче».
В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе. В настоящее время девушек поздравляют с победой, некоторые отмечают, что Загитова с Медведевой сделали хороший подарок к 23 Февраля.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Алина показала темперамент и яркость, Евгения — воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, — не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами».
Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 14 медалей (одна золотая, пять серебряных, восемь бронзовых).
Алина Загитова, чемпионка ОИ-2018: «Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла».
По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку.
Алина Загитова: «Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само».
Еще одна россиянка — Евгения Медведева, взявшая серебро в соревнованиях одиночниц, — призналась, что, узнав оценки за произвольную программу, она заплакала.
Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ-2018: «Я не знаю, что это было. Эмоции захлестнули. И как-то сразу стало легче».
В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе. В настоящее время девушек поздравляют с победой, некоторые отмечают, что Загитова с Медведевой сделали хороший подарок к 23 Февраля.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Алина показала темперамент и яркость, Евгения — воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, — не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами».
Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 23 февраля 2018 г.
Великое противостояние -Алина Загитова и Женя Медведева-два гениальных проката,золото для России у Алины,серебро у Жени!Разница между ними чуть больше бала и большой отрыв от всех остальных!Гордость наша,которая подняла мировое женское катание на новый уровень,где есть Алина и Женя и все остальные!Молодцы!Браво тренерскому составу 💪🏻
Какой подарок к 23 февраля! Спасибо Алине Загитовой и Евгении Медведевой за невероятное катание. Мы все с начала Олимпиады ждали ваших выступлений, которые стали украшением соревнований. Поздравляю!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2018 г.
Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 14 медалей (одна золотая, пять серебряных, восемь бронзовых).
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