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    «Сделала все, что могла»: Загитова прокомментировала свой триумф в Пхёнчхане

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    «Сделала все, что могла»: Загитова прокомментировала свой триумф в Пхёнчхане

    «Сделала все, что могла»: Загитова прокомментировала свой триумф в Пхёнчхане

    «Сделала все, что могла»: Загитова прокомментировала свой триумф в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая первую для России золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане, испытала приятное удивление, когда поняла, что стала чемпионкой.

    Россиянка Алина Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, прокомментировала свой триумф в южнокорейском Пхёнчхане.

    Алина Загитова, чемпионка ОИ-2018: «Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла».

    По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку.

    Алина Загитова: «Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само».

    Еще одна россиянка — Евгения Медведева, взявшая серебро в соревнованиях одиночниц, — призналась, что, узнав оценки за произвольную программу, она заплакала.

    Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ-2018: «Я не знаю, что это было. Эмоции захлестнули. И как-то сразу стало легче».

    В пятницу Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Этери Тутберидзе. В настоящее время девушек поздравляют с победой, некоторые отмечают, что Загитова с Медведевой сделали хороший подарок к 23 Февраля.

    Павел Колобков, министр спорта РФ: «Алина показала темперамент и яркость, Евгения — воплощение нежности и хрупкости. То, что делают наши девочки, — не просто спорт, а настоящее искусство. Обе прожили свои образы на льду. Искренне поздравляю Алину, Женю и, конечно, их тренера Этери Тутберидзе с олимпийскими наградами».









    Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 14 медалей (одна золотая, пять серебряных, восемь бронзовых).

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