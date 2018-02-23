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    Алина Загитова принесла России первое олимпийское золото

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    Алина Загитова принесла России первое олимпийское золото

    Алина Загитова принесла России первое олимпийское золото

    Алина Загитова принесла России первое олимпийское золото
  • Фото: Associated Press © 2018, Petr David Josek

    • В соревнованиях одиночниц в южнокорейском Пхёнчхане российская фигуристка Алина Загитова выиграла золотую медаль.

    Еще одна наша соотечественница, Евгения Медведева, завоевала серебро.

    Загитова, которой в мае исполнится 16 лет, за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65). Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

    Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. Теперь на счету российских спортсменов одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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