Не менее девяти человек, среди которых было трое россиян, были задержаны перед матчем «Атлетик» — «Спартак».
Как сообщили в региональной полиции, в четверг в ходе стычек в Бильбао были задержаны девять человек, четверо из которых — иностранцы, в частности, трое россиян и поляк. Остальные пятеро — испанцы.
Некоторых из задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских, передает ТАСС.
Напомним, стычки между фанатами «Спартака» и «Атлетика» произошли в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. В ходе беспорядков погиб полицейский. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом.
Беспорядки осудили в УЕФА и Мадриде, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что россиянам следовало остаться дома, а не ехать в Испанию.
Некоторых из задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских, передает ТАСС.
Напомним, стычки между фанатами «Спартака» и «Атлетика» произошли в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. В ходе беспорядков погиб полицейский. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом.
Беспорядки осудили в УЕФА и Мадриде, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что россиянам следовало остаться дома, а не ехать в Испанию.
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