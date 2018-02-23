Отставник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Отставник 16+
    •  

    Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» были задержаны трое россиян

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Vincent West
    Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» были задержаны трое россиян

    Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» были задержаны трое россиян

    Перед матчем «Атлетик» — «Спартак» были задержаны трое россиян
  • Фото: Reuters © 2018, Vincent West

    • Не менее девяти человек, среди которых было трое россиян, были задержаны перед матчем «Атлетик» — «Спартак».

    Как сообщили в региональной полиции, в четверг в ходе стычек в Бильбао были задержаны девять человек, четверо из которых — иностранцы, в частности, трое россиян и поляк. Остальные пятеро — испанцы.

    Некоторых из задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на полицейских, передает ТАСС.

    Напомним, стычки между фанатами «Спартака» и «Атлетика» произошли в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы. В ходе беспорядков погиб полицейский. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ, спровоцированный взрывом фейерверка, который был брошен фанатом.

    смотретьПри столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский
    При столкновении фанатов «Спартака» и «Атлетика» погиб полицейский
    Беспорядки осудили в УЕФА и Мадриде, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что россиянам следовало остаться дома, а не ехать в Испанию.

    Новости по теме

    Футбольные еврокубки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru