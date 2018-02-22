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    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57. армия и флот РФ, Песков, самолеты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57

    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57

    3 комментария

    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей Су-57

    Песков прокомментировал сообщения о появлении в Сирии истребителей <nobr>Су-57</nobr>

      Вопрос о том, действительно ли в Сирию были отправлены российские истребители нового поколения, следует адресовать Минобороны, заявил Дмитрий Песков.

      Информацию о якобы появившихся в Сирии новейших российских истребителей способно прокомментировать Министерство обороны, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Ранее в четверг ряд СМИ сообщил, что Россия направила в Сирию два истребителя Су-57. Накануне самолеты вместе с четырьмя истребителями Су-35 и самолетом дальнего радиолокационного дозора А-50 якобы приземлились на авиабазе Хмеймим.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это вопрос, больше относящийся к компетенции Минобороны».

      В Минобороны же эти данные пока не комментировали.

      Опытные образцы Су-57 в настоящее время проходят испытания. Замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году и начать поставлять самолеты в 2019 году.

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