Су-57 с новейшим оружием приступил к практическим полетам

Российский истребитель пятого поколения
Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
Борис Обносов: «Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации».
По словам Обносова, уже начались практические полеты, а их результат будет виден в ближайшее время, передает ТАСС.
Также он рассказал, что согласованы протоколы информационного взаимодействия практически со всеми видами оружия. Это касается и изделий «Радуги», и изделий «Вымпела», и изделий головной площадки в Королёве, добавил Обносов.
В декабре прошлого года Су-57 совершил первый полет с новым двигателем. Полет прошел штатно, его продолжительность составила 17 минут.
По словам Обносова, уже начались практические полеты, а их результат будет виден в ближайшее время, передает ТАСС.
Также он рассказал, что согласованы протоколы информационного взаимодействия практически со всеми видами оружия. Это касается и изделий «Радуги», и изделий «Вымпела», и изделий головной площадки в Королёве, добавил Обносов.
В декабре прошлого года Су-57 совершил первый полет с новым двигателем. Полет прошел штатно, его продолжительность составила 17 минут.
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