Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Су-57 с новейшим оружием приступил к практическим полетам

    комментировать
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    <nobr>Су-57</nobr> с новейшим оружием приступил к практическим полетам

    Су-57 с новейшим оружием приступил к практическим полетам

    <nobr>Су-57</nobr> с новейшим оружием приступил к практическим полетам
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Российский истребитель пятого поколения Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

    Борис Обносов: «Работа идет напряженно. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации».

    По словам Обносова, уже начались практические полеты, а их результат будет виден в ближайшее время, передает ТАСС.

    Также он рассказал, что согласованы протоколы информационного взаимодействия практически со всеми видами оружия. Это касается и изделий «Радуги», и изделий «Вымпела», и изделий головной площадки в Королёве, добавил Обносов.

    В декабре прошлого года Су-57 совершил первый полет с новым двигателем. Полет прошел штатно, его продолжительность составила 17 минут.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru