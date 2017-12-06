Российский истребитель Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

Истребитель пятого поколения
Су-57 (Т-50) совершил во вторник первый полет с двигателем второго этапа.
Сообщение пресс-службы Минпромторга РФ: «Пятого декабря 2017 года в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем второго этапа. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».
Как передает РИА Новости, полет выполнил герой России шеф-пилот компании «Сухой» Сергей Богдан. Полет прокомментировал глава Минпромторга РФ.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели».
Напомним, Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Опытный образец Су-57 поднялся в воздух семь лет назад. После этого в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов с двигателем первого этапа.
Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019 году, пишет «Интерфакс».
Как передает РИА Новости, полет выполнил герой России шеф-пилот компании «Сухой» Сергей Богдан. Полет прокомментировал глава Минпромторга РФ.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя пятого поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели».
Напомним, Су-57 — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией. Опытный образец Су-57 поднялся в воздух семь лет назад. После этого в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов с двигателем первого этапа.
Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что Минобороны РФ планирует подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019 году, пишет «Интерфакс».
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