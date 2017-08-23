Шойгу осмотрел истребитель Су-57 на форуме «Армия-2017»

В Подмосковье стартовал второй день форума «Армия-2017» . Все мероприятия сегодня посвятили отечественной авиации.

«Героем дня» стал истребитель пятого поколения Су-57. Первыми его увидели высокопоставленные военные во главе с министром обороны. Сергей Шойгу осмотрел новинку и принял доклад о ходе летных испытаний.



Впервые Су-57 поднялся в воздух семь лет назад, но тогда это был лишь опытный образец. Первая партия боевых самолетов поступит на вооружение уже в следующем году. В войска отправятся 12 современных машин.