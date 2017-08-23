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  • 23.08, 20:52
    Шойгу осмотрел истребитель Су-57 на форуме «Армия-2017». авиация, армия и флот РФ, Московская область, самолеты, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу осмотрел истребитель Су-57 на форуме «Армия-2017»

    Шойгу осмотрел истребитель Су-57 на форуме «Армия-2017»

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    Шойгу осмотрел истребитель <nobr>Су-57</nobr> на форуме <nobr>«Армия-2017»</nobr>

    Шойгу осмотрел истребитель Су-57 на форуме «Армия-2017»

    Шойгу осмотрел истребитель <nobr>Су-57</nobr> на форуме <nobr>«Армия-2017»</nobr>

      В Подмосковье стартовал второй день форума «Армия-2017». Все мероприятия сегодня посвятили отечественной авиации.

      «Героем дня» стал истребитель пятого поколения Су-57. Первыми его увидели высокопоставленные военные во главе с министром обороны. Сергей Шойгу осмотрел новинку и принял доклад о ходе летных испытаний.

      Впервые Су-57 поднялся в воздух семь лет назад, но тогда это был лишь опытный образец. Первая партия боевых самолетов поступит на вооружение уже в следующем году. В войска отправятся 12 современных машин.

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