Американские звезды потребовали изменить оружейные законы

Недавняя трагедия в школе Флориды, где бывший ученик расстрелял 17 человек,
что-то надломила в душах американцев. По всей стране люди перед камерами уничтожают оружие. Уже несколько дней не прекращаются акции протеста, на митинги массово выходят и школьники.
Сегодня в Белом доме заговорили, что Трамп может предложить увеличить возраст, с которого будет разрешено покупать полуавтоматическое оружие с 18 лет сейчас до 21. Но пока все это разговоры, и оружейное лобби категорически против всех этих ограничений.
Пока надежд на какие-то реальные изменения мало. Вчера, например, законодатели Флориды обсуждали законопроект о запрете всего полуавтоматического оружия в штате. В зал пришли одноклассники убитых в школе и их родственники. Все ждали, что после произошедшей трагедии хотя бы местные сенаторы найдут в себе мужество сказать такому оружию «прощай». Не нашли. Две трети сенаторов выступили против запрета.
Голливуд не остался в стороне. Первым выступил Джордж Клуни с супругой. Сообщается, что они пожертвовали полмиллиона долларов на «Марш за наши жизни». Организуют его дети из вот этой самой расстрелянной школы во Флориде. К Клуни уже присоединились Стивен Спилберг и Опра Уинфри. Они тоже передали по полмиллиона долларов на эту акцию протеста.
Леди Гага, Джастин Бибер, Ким Кардашян, Марк Руффало и многие другие звезды также требуют от американских властей изменить оружейные законы. Так что поддержка со стороны шоу-бизнеса этому движению очень большая, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Пока надежд на какие-то реальные изменения мало. Вчера, например, законодатели Флориды обсуждали законопроект о запрете всего полуавтоматического оружия в штате. В зал пришли одноклассники убитых в школе и их родственники. Все ждали, что после произошедшей трагедии хотя бы местные сенаторы найдут в себе мужество сказать такому оружию «прощай». Не нашли. Две трети сенаторов выступили против запрета.
Голливуд не остался в стороне. Первым выступил Джордж Клуни с супругой. Сообщается, что они пожертвовали полмиллиона долларов на «Марш за наши жизни». Организуют его дети из вот этой самой расстрелянной школы во Флориде. К Клуни уже присоединились Стивен Спилберг и Опра Уинфри. Они тоже передали по полмиллиона долларов на эту акцию протеста.
Леди Гага, Джастин Бибер, Ким Кардашян, Марк Руффало и многие другие звезды также требуют от американских властей изменить оружейные законы. Так что поддержка со стороны шоу-бизнеса этому движению очень большая, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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