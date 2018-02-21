«По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова

Президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с Сергеем Лавровым и заверил, что его страна «не будет делать ничего против интересов России».
На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается поддерживать антироссийские санкции.
Александр Вучич, президент Сербии: «Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ».
Кроме того, сербский лидер сообщил, что написал письмо родным майора ВКС Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.
Александр Вучич, президент Сербии: «Я написал письмо для семьи русского летчика Филиппова. Я попросил Сергея Лаврова его передать. Я завершил это письмо словами о храбрости, которая удивила сербский народ. По героям не плачут, за героями остается то, что они сделали».
Также Вучич подготовил письмо для Владимира Путина. Российского президента он поблагодарил за вклад в развитие российско-сербских отношений. При этом Вучич выразил надежду на то, что «в будущем мы сделаем еще больше», передает «Интерфакс».
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже.
Александр Вучич, президент Сербии: «Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ».
Кроме того, сербский лидер сообщил, что написал письмо родным майора ВКС Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.
Александр Вучич, президент Сербии: «Я написал письмо для семьи русского летчика Филиппова. Я попросил Сергея Лаврова его передать. Я завершил это письмо словами о храбрости, которая удивила сербский народ. По героям не плачут, за героями остается то, что они сделали».
Также Вучич подготовил письмо для Владимира Путина. Российского президента он поблагодарил за вклад в развитие российско-сербских отношений. При этом Вучич выразил надежду на то, что «в будущем мы сделаем еще больше», передает «Интерфакс».
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже.
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