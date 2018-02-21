Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  
    «По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова. Лавров, МИД РФ, Сербия, Сирия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова

    «По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова

    4 комментария
    • Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
    «По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова

    «По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова

    «По героям не плачут»: президент Сербии написал письмо родным летчика Филипова
    • Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

      • Президент Сербии Александр Вучич провел переговоры с Сергеем Лавровым и заверил, что его страна «не будет делать ничего против интересов России».

      На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Вучич подчеркнул, что Сербия не собирается поддерживать антироссийские санкции.

      Александр Вучич, президент Сербии: «Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ».

      Кроме того, сербский лидер сообщил, что написал письмо родным майора ВКС Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.

      Александр Вучич, президент Сербии: «Я написал письмо для семьи русского летчика Филиппова. Я попросил Сергея Лаврова его передать. Я завершил это письмо словами о храбрости, которая удивила сербский народ. По героям не плачут, за героями остается то, что они сделали».

      Также Вучич подготовил письмо для Владимира Путина. Российского президента он поблагодарил за вклад в развитие российско-сербских отношений. При этом Вучич выразил надежду на то, что «в будущем мы сделаем еще больше», передает «Интерфакс».

      смотретьТысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым
      Тысячи людей по всей России простились с летчиком-героем Филиповым
      Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.

      Пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Похоронили Романа Филипова на Аллее Героев в Воронеже.


      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru