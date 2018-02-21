Тренер: не верю, что кёрлингист Крушельницкий ненормальный человек

Кто-то вновь объявил российским спортсменам мельдониевую войну. Александр Крушельницкий официально заявил, что никаких препаратов не принимал, а мельдоний не употреблял с тех пор, как он был внесен в список запрещенных WADA лекарств. Даже в МОК, похоже, верят, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать.
Сомневаться уже не приходится. Пробы вcкрыты, мельдоний обнаружен. Но в Олимпийском комитете России верят Крушельницкому. Для них тоже есть лишь один вопрос — каким образом допинг попал в организм атлета?
Репортер НТВ Алексей Квашенкин обратился к создателю мельдония латвийскому химику Иварсу Калвиньшу с вопросом — если бы кёрлингист хотел улучшить свои спортивные возможности, был ли смысл прибегать именно к милдронату?
Иварс Калвиньш, создатель милдроната: «Я считаю, что нет. Где действительно надо принимать милдронат — когда идут запредельные нагрузки, в органах начинается кислородное голодание, потому что кровь не успевает подносить необходимое количество крови. Кёрлинг не относится к этим видам спорта».
Еще в Москве Александр Крушельницкий сдал «чистую», как и все предыдущие допинг-пробу. На следующий день улетел на сборы в Японию, оттуда — в Корею. Через 20 дней на Олимпиаде он сдал пробу, которая зафиксировала однократный прием препарата.
Мельдоний был запрещен WADA с 1 января 2016 года. И побочный эффект от этого решения был неожиданный. Хотя синтезирован милдронат был еще в 1971 году, неожиданную популярность в России он обрел почему-то сразу после скандала с Марией Шараповой. За последний год его продажи выросли в два раза. Оказалось, что он улучшает сон, помогает от похмелья, восстанавливает после тяжелой работы.
При этом случаи выявления допинга за всю историю керлинга спорта единичны, рассказывает Ольга Андрианова, бывший главный тренер сборных России по кёрлингу.
Ольга Андрианова, заслуженный тренер РФ: «Кёрлинг — это не тот случай, где необходимы препараты, чтобы стимулировать свою деятельность. Я не верю, что Крушельницкий ненормальный человек. Я знаю парня. Нормальный человек, который приехал на Олимпийские игры и уже отобрался в финал, вряд ли будет вредить себе, своей команде».
Сам кёрлингист предполагает, что препарат ему могли подмешать, например, еще в Японии. Кто мог это сделать? Первый вице-президент Федерации кёрлинга Андрей Созин сообщил, что уже запросил данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, чтобы узнать, кто заходил в помещения и теоретически мог добавить препарат в напитки или еду. Были ли у Александра Крушельницкого недоброжелатели? Эксперты сходятся во мнении, что в российском кёрлинге конкурентов у семейного дуэта попросту нет. А, значит, подпортить могли те, кому очень не нравится присутствие в Пхёнчхане атлетов из России.
Репортер НТВ Алексей Квашенкин обратился к создателю мельдония латвийскому химику Иварсу Калвиньшу с вопросом — если бы кёрлингист хотел улучшить свои спортивные возможности, был ли смысл прибегать именно к милдронату?
Иварс Калвиньш, создатель милдроната: «Я считаю, что нет. Где действительно надо принимать милдронат — когда идут запредельные нагрузки, в органах начинается кислородное голодание, потому что кровь не успевает подносить необходимое количество крови. Кёрлинг не относится к этим видам спорта».
Еще в Москве Александр Крушельницкий сдал «чистую», как и все предыдущие допинг-пробу. На следующий день улетел на сборы в Японию, оттуда — в Корею. Через 20 дней на Олимпиаде он сдал пробу, которая зафиксировала однократный прием препарата.
Мельдоний был запрещен WADA с 1 января 2016 года. И побочный эффект от этого решения был неожиданный. Хотя синтезирован милдронат был еще в 1971 году, неожиданную популярность в России он обрел почему-то сразу после скандала с Марией Шараповой. За последний год его продажи выросли в два раза. Оказалось, что он улучшает сон, помогает от похмелья, восстанавливает после тяжелой работы.
При этом случаи выявления допинга за всю историю керлинга спорта единичны, рассказывает Ольга Андрианова, бывший главный тренер сборных России по кёрлингу.
Ольга Андрианова, заслуженный тренер РФ: «Кёрлинг — это не тот случай, где необходимы препараты, чтобы стимулировать свою деятельность. Я не верю, что Крушельницкий ненормальный человек. Я знаю парня. Нормальный человек, который приехал на Олимпийские игры и уже отобрался в финал, вряд ли будет вредить себе, своей команде».
Сам кёрлингист предполагает, что препарат ему могли подмешать, например, еще в Японии. Кто мог это сделать? Первый вице-президент Федерации кёрлинга Андрей Созин сообщил, что уже запросил данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, чтобы узнать, кто заходил в помещения и теоретически мог добавить препарат в напитки или еду. Были ли у Александра Крушельницкого недоброжелатели? Эксперты сходятся во мнении, что в российском кёрлинге конкурентов у семейного дуэта попросту нет. А, значит, подпортить могли те, кому очень не нравится присутствие в Пхёнчхане атлетов из России.
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