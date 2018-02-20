ОКР выяснит, как мельдоний попал в допинг-пробу Крушельницкого

Появились результаты
допинг-пробы «Б» кёрлингиста Александра Крушельницкого. Как сообщили в делегации олимпийских атлетов из России, тест подтвердил наличие мельдония.
Из заявления делегации «Олимпийские атлеты из России»: «Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы „Б“ члена команды „Олимпийские спортсмены из России“ Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещенного препарата в его организме».
Делегация выразила искреннее сожаление в связи со случившимся, отметив при этом, что обстоятельства инцидента не дают сейчас ответа на вопросы, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование того, как это случилось.
При этом проба, взятая у Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, не выявила допинга.
Из заявления: «Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.
Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли в Пхёнчхане бронзу в дисциплине дабл-микст.
Делегация выразила искреннее сожаление в связи со случившимся, отметив при этом, что обстоятельства инцидента не дают сейчас ответа на вопросы, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование того, как это случилось.
При этом проба, взятая у Крушельницкого до начала Олимпийских игр, 22 января, не выявила допинга.
Из заявления: «Общеизвестно, что эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а метаболиты фиксируются в организме человека около 9 месяцев с момента окончания приема препарата. Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека».
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева.
Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли в Пхёнчхане бронзу в дисциплине дабл-микст.
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