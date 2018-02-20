В Федерации кёрлинга России не верят в употребление Крушельницким допинга

Федерация кёрлинга России намерена обратиться во все инстанции, чтобы выяснить, как запрещенный мельдоний попал в организм спортсмена Александра Крушельницкого, у которого оказалась положительной
допинг-проба «Б».
По словам руководителя Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищева, маловероятно, что суд встанет на сторону россиянина.
Дмитрий Свищев, глава Федерации кёрлинга России: «Надеюсь, что CAS примет правильное решение, прислушается к доводам нашей стороны, адвокатов, но, как показывает практика, положительное решение маловероятно. Мы признаем, что пробы „А“ и „Б“ были взяты у нашего спортсмена, но мы не согласны, что мельдоний попал в организм спортсмена добровольно. В российские следственные органы мы уже обратились, завтра мы обратимся в следственные органы Южной Кореи, в службу безопасности оргкомитета Олимпиады, в МОК. Мы обратимся во все инстанции, в какие возможно».
По информации «Интерфакса», Федерация кёрлинга России уже обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) по поводу исследования свойств мельдония.
Дмитрий Свищев: «Сегодня я обратился в ФМБА, чтобы нам объяснили, возможна ли ситуация, при которой препарат, который спортсмены закончили принимать 2 года назад, сохранился в организме? Не проявился ли он при стрессовых ситуациях? Может, он проявился вместе с употреблением какой-то еды или напитков? Исследования мельдония проводились, но насколько глубоко — непонятно. Мы подготовили заявление в ФМБА и отправили его. Даже если исследование не было проведено до конца, я будут настаивать на том, чтобы оно было завершено».
В официальном заявлении делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) на Олимпийских играх в Пхёнчхане отмечается, что проба, взятая у Крушельницкого 22 января, то есть до начала Игр, равно как и все предыдущие, была отрицательной.
Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин выразил надежду, что вся ситуация с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого является ошибкой, передает РИА Новости.
Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России: «Запрет на мельдоний когда ввели, мы осенью 2015 года заранее перестали его давать. Знаем, что врач точно не давал мельдоний, в медикаментах его не было, выступал Крушельницкий на первенстве мира, на Кубке мира. Слишком ярким получилось выступление нашей пары: как Джеймс Бонд выглядит, она тоже прима. Я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка».
В Пхёнчхане Александр Крушельницкий завоевал бронзу в дабл-миксте с Анастасией Брызгаловой. Во вторник было объявлено, что допинг-проба «Б» российского спортсмена дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме. Ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировало дело в отношении 25-летнего атлета.
Дмитрий Свищев, глава Федерации кёрлинга России: «Надеюсь, что CAS примет правильное решение, прислушается к доводам нашей стороны, адвокатов, но, как показывает практика, положительное решение маловероятно. Мы признаем, что пробы „А“ и „Б“ были взяты у нашего спортсмена, но мы не согласны, что мельдоний попал в организм спортсмена добровольно. В российские следственные органы мы уже обратились, завтра мы обратимся в следственные органы Южной Кореи, в службу безопасности оргкомитета Олимпиады, в МОК. Мы обратимся во все инстанции, в какие возможно».
По информации «Интерфакса», Федерация кёрлинга России уже обратилась в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) по поводу исследования свойств мельдония.
Дмитрий Свищев: «Сегодня я обратился в ФМБА, чтобы нам объяснили, возможна ли ситуация, при которой препарат, который спортсмены закончили принимать 2 года назад, сохранился в организме? Не проявился ли он при стрессовых ситуациях? Может, он проявился вместе с употреблением какой-то еды или напитков? Исследования мельдония проводились, но насколько глубоко — непонятно. Мы подготовили заявление в ФМБА и отправили его. Даже если исследование не было проведено до конца, я будут настаивать на том, чтобы оно было завершено».
В официальном заявлении делегации спортсменов-олимпийцев из России (OAR) на Олимпийских играх в Пхёнчхане отмечается, что проба, взятая у Крушельницкого 22 января, то есть до начала Игр, равно как и все предыдущие, была отрицательной.
Первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин выразил надежду, что вся ситуация с положительной допинг-пробой Александра Крушельницкого является ошибкой, передает РИА Новости.
Андрей Созин, первый вице-президент Федерации кёрлинга России: «Запрет на мельдоний когда ввели, мы осенью 2015 года заранее перестали его давать. Знаем, что врач точно не давал мельдоний, в медикаментах его не было, выступал Крушельницкий на первенстве мира, на Кубке мира. Слишком ярким получилось выступление нашей пары: как Джеймс Бонд выглядит, она тоже прима. Я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка».
В Пхёнчхане Александр Крушельницкий завоевал бронзу в дабл-миксте с Анастасией Брызгаловой. Во вторник было объявлено, что допинг-проба «Б» российского спортсмена дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме. Ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировало дело в отношении 25-летнего атлета.
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