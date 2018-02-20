Эрдоган назвал исчерпанным инцидент с появлением в Африне сирийских ополченцев

Президент Турции заявил, что инцидент с продвижением сирийских ополченцев в Африн исчерпан, однако пригрозил силам, поддерживающим Дамаск, расплатой за «ошибочные шаги».
Инцидент с продвижением в район сирийского Африна ополченцев, лояльных Дамаску, исчерпан. Такое заявление во вторник на пресс-конференции сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Вечером 20 февраля была зафиксирована попытка выдвижения колонны пикапов с шиитскими добровольцами в сторону Африна. Однако в ответ на действия частей артиллерии пикапы были вынуждены повернуть обратно. На данный момент инцидент исчерпан».
Напомним, во вторник ряд СМИ сообщил о появлении в районе Африна, где сейчас идет турецкая военная операция, сирийских ополченцев, лояльных Дамаску. Бойцы планировали помочь курдам удержать город. Сообщалось также, что турецкие войска обстреляли дорогу, по которой двигалась колонна.
Эрдоган добавил, что повторная попытка ополченцев войти в Африн встретит жесткие ответные действия со стороны Анкары.
Реджеп Тайип Эрдоган: «К сожалению, подобные террористические образования иногда по собственной инициативе делают ошибочные шаги. Безусловно, подобное недопустимо. Они тяжело поплатятся за свои действия».
20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В МИД РФ заявляли о необходимости прямого диалога Турции с официальными сирийскими властями.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Вечером 20 февраля была зафиксирована попытка выдвижения колонны пикапов с шиитскими добровольцами в сторону Африна. Однако в ответ на действия частей артиллерии пикапы были вынуждены повернуть обратно. На данный момент инцидент исчерпан».
Напомним, во вторник ряд СМИ сообщил о появлении в районе Африна, где сейчас идет турецкая военная операция, сирийских ополченцев, лояльных Дамаску. Бойцы планировали помочь курдам удержать город. Сообщалось также, что турецкие войска обстреляли дорогу, по которой двигалась колонна.
Эрдоган добавил, что повторная попытка ополченцев войти в Африн встретит жесткие ответные действия со стороны Анкары.
Реджеп Тайип Эрдоган: «К сожалению, подобные террористические образования иногда по собственной инициативе делают ошибочные шаги. Безусловно, подобное недопустимо. Они тяжело поплатятся за свои действия».
20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В МИД РФ заявляли о необходимости прямого диалога Турции с официальными сирийскими властями.
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