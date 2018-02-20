СМИ: сирийские ополченцы вошли в район Африна

Ополченцы, поддерживающие сирийское правительство, вошли в район города Африна, где проходит турецкая военная операция.
Силы ополченцев, которые поддерживают Дамаск, вошли во вторник в район города Африна, где проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сирийские СМИ. Сообщается, что в район прибыла колонна из примерно 20 транспортных средств, перевозящих бойцов, и что бойцы должны помочь курдам удержать город.
Позднее стало известно, что турецкие войска обстреляли зону, через которую ополченцы прибыли в район, так что несколько журналистов были вынуждены покинуть опасный район. Накануне турецкие власти назвали провокацией сообщения СМИ о готовящемся прибытии в Африн сирийских ополченцев.
20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.
Позднее стало известно, что турецкие войска обстреляли зону, через которую ополченцы прибыли в район, так что несколько журналистов были вынуждены покинуть опасный район. Накануне турецкие власти назвали провокацией сообщения СМИ о готовящемся прибытии в Африн сирийских ополченцев.
20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.
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