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    СМИ: сирийские ополченцы вошли в район Африна

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    СМИ: сирийские ополченцы вошли в район Африна

    СМИ: сирийские ополченцы вошли в район Африна

    Ополченцы, поддерживающие сирийское правительство, вошли в район города Африна, где проходит турецкая военная операция.

    Силы ополченцев, которые поддерживают Дамаск, вошли во вторник в район города Африна, где проходит турецкая военная операция «Оливковая ветвь», сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сирийские СМИ. Сообщается, что в район прибыла колонна из примерно 20 транспортных средств, перевозящих бойцов, и что бойцы должны помочь курдам удержать город.

    Позднее стало известно, что турецкие войска обстреляли зону, через которую ополченцы прибыли в район, так что несколько журналистов были вынуждены покинуть опасный район. Накануне турецкие власти назвали провокацией сообщения СМИ о готовящемся прибытии в Африн сирийских ополченцев.

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является освобождение региона от террористов. Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

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