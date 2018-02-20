Лавров обвинил США в расшатывании ситуации в сирийском Африне

Нынешнюю ситуацию в сирийском Африне во многом спровоцировали внешние силы, которые, спекулируя на курдской проблеме, добиваются своих геополитических целей.

Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи со своим пакистанским коллегой Хаваджем Асифом. Говоря о действующих на Ближнем Востоке провокаторах, Лавров прямо назвал страну, которая расшатывает ситуацию в Сирии.



Сергей Лавров, глава МИД РФ: «В частности, имею в виду ту игру, которую США уже много-много месяцев затеяли на сирийской территории к востоку от Евфрата. Игра, которая многократно вызывала вопросы, которая вызывала предупреждения, но которая все больше и больше выглядела как сознательная провокация тех событий, которые там сейчас происходят».



По мнению Лаврова, Турция, которая воюет в Африне против курдских формирований, вполне могла бы начать прямой диалог с властями Сирии и решить таким образом вопросы собственной безопасности.