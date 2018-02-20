В Огайо эвакуировали школу после стрельбы в туалете

В американском городе Массиллон, штат Огайо, объявили эвакуацию школы, после того как один из учащихся получил огнестрельное ранение.
Инцидент произошел в туалете. Пострадавший — ученик седьмого класса. По предварительным данным, он пронес пистолет в здание и выстрелил сам в себя. С какой целью он это сделал, пока не уточняется. В полиции не исключают, что выстрел мог быть случайным.
После инцидента раненый мальчик был доставлен в больницу. Информации о других пострадавших нет, передает ТАСС.
Ранее, 14 февраля в школе в городе Паркленд во Флориде 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушение дисциплины, в разгар занятий застрелил 17 человек. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которую приобрел законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
После инцидента раненый мальчик был доставлен в больницу. Информации о других пострадавших нет, передает ТАСС.
Ранее, 14 февраля в школе в городе Паркленд во Флориде 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушение дисциплины, в разгар занятий застрелил 17 человек. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которую приобрел законным путем. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по поводу трагедии назвал преступление «актом насилия и ненависти», однако не предложил ограничить продажу оружия в стране.
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