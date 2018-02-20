Глава МИД Франции летит в Москву на срочные переговоры по Сирии

В МИД РФ подтвердили подготовку встречи глав МИД РФ и Франции в Москве, она может состояться на следующей неделе.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит в ближайшие дни Россию и Иран для обсуждения сирийской проблемы. Об этом, как свидетельствует прямая интернет-трансляция, он сообщил сегодня, выступая в Национальном собрании Франции.
Министр подчеркнул, что если не принять решительных мер, в этой стране произойдет гуманитарная катастрофа.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: «В ближайшие дни я отправлюсь в Москву и Тегеран, так как необходимо срочно обсудить ситуацию в Сирии».
В МИД РФ подтвердили, что такая встреча действительно готовится.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан призвал обсудить бои в сирийских Гуте, Идлибе и Африне на срочном заседании Совбеза ООН.
Напомним, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
Министр подчеркнул, что если не принять решительных мер, в этой стране произойдет гуманитарная катастрофа.
Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: «В ближайшие дни я отправлюсь в Москву и Тегеран, так как необходимо срочно обсудить ситуацию в Сирии».
В МИД РФ подтвердили, что такая встреча действительно готовится.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан призвал обсудить бои в сирийских Гуте, Идлибе и Африне на срочном заседании Совбеза ООН.
Напомним, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
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