Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийских игр

Российские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии в четвертьфинале олимпийского турнира в Пхёнчхане.
Российская сборная по хоккею сыграет в четвертьфинале Олимпийских игр с командой Норвегии. Сборная Норвегии во вторник в овертайме одержала победу над командой Словении в квалификации плей-офф со счетом 2:1. Две шайбы забили Томми Кристиансен на 44-й минуте и Александер Бонсаксен на 64-й минуте матча. В составе словенцев на 7 минуте матча шайбу забросил Ян Урбас.
Это первая победа сборной Норвегии на олимпийском турнире: в групповом этапе команда проиграла во всех матчах. Словенцы же в своей группе обыграли команды США и Словакии и уступили сборной России.
Матч сборной Норвегии с командой олимпийских атлетов из России состоится 21 февраля в 10:40 по Москве. Победитель встретится в полуфинале 23 февраля с сильнейшим в матче между сборными США и Чехии. Напомним, российские хоккеисты уже играли со сборной США в этом турнире и победили с разгромным счетом 4:0.
Это первая победа сборной Норвегии на олимпийском турнире: в групповом этапе команда проиграла во всех матчах. Словенцы же в своей группе обыграли команды США и Словакии и уступили сборной России.
Матч сборной Норвегии с командой олимпийских атлетов из России состоится 21 февраля в 10:40 по Москве. Победитель встретится в полуфинале 23 февраля с сильнейшим в матче между сборными США и Чехии. Напомним, российские хоккеисты уже играли со сборной США в этом турнире и победили с разгромным счетом 4:0.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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