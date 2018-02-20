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    Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийских игр

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    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor
    Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийских игр

    Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийских игр

    Определился соперник российских хоккеистов в четвертьфинале Олимпийских игр
  • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor

    • Российские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии в четвертьфинале олимпийского турнира в Пхёнчхане.

    Российская сборная по хоккею сыграет в четвертьфинале Олимпийских игр с командой Норвегии. Сборная Норвегии во вторник в овертайме одержала победу над командой Словении в квалификации плей-офф со счетом 2:1. Две шайбы забили Томми Кристиансен на 44-й минуте и Александер Бонсаксен на 64-й минуте матча. В составе словенцев на 7 минуте матча шайбу забросил Ян Урбас.

    Это первая победа сборной Норвегии на олимпийском турнире: в групповом этапе команда проиграла во всех матчах. Словенцы же в своей группе обыграли команды США и Словакии и уступили сборной России.

    Матч сборной Норвегии с командой олимпийских атлетов из России состоится 21 февраля в 10:40 по Москве. Победитель встретится в полуфинале 23 февраля с сильнейшим в матче между сборными США и Чехии. Напомним, российские хоккеисты уже играли со сборной США в этом турнире и победили с разгромным счетом 4:0.

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