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    В Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом. допинг, кёрлинг, Олимпиада, Песков, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом

    В Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом

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    В Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом

    В Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом

      Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации вокруг кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане.

      Дмитрий Песков: «Не нам это комментировать, но мы призываем всех дождаться каких-то официальных заявлений».

      Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации «ведет себя осторожно» и «весьма корректно». Песков предложил дождаться изучения всех проб спортсмена и результатов расследования.

      Дмитрий Песков: «Давайте дождемся пробы „Б“ и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации».

      Ранее в МОК не исключили провокации в отношении российского спортсмена — возможно, произошла ошибка или запрещенное вещество было подмешено в пробу «А». По неофициальной информации, речь идет о мельдонии. Как ожидается, результаты пробы «Б» станут известны в течение сегодняшнего дня.

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