В Кремле прокомментировали ситуацию с подозреваемым в употреблении допинга кёрлингистом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать скоропалительных выводов по ситуации вокруг кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого заподозрили в употреблении допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Дмитрий Песков: «Не нам это комментировать, но мы призываем всех дождаться каких-то официальных заявлений».
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации «ведет себя осторожно» и «весьма корректно». Песков предложил дождаться изучения всех проб спортсмена и результатов расследования.
Дмитрий Песков: «Давайте дождемся пробы „Б“ и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации».
Ранее в МОК не исключили провокации в отношении российского спортсмена — возможно, произошла ошибка или запрещенное вещество было подмешено в пробу «А». По неофициальной информации, речь идет о мельдонии. Как ожидается, результаты пробы «Б» станут известны в течение сегодняшнего дня.
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации «ведет себя осторожно» и «весьма корректно». Песков предложил дождаться изучения всех проб спортсмена и результатов расследования.
Дмитрий Песков: «Давайте дождемся пробы „Б“ и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации».
Ранее в МОК не исключили провокации в отношении российского спортсмена — возможно, произошла ошибка или запрещенное вещество было подмешено в пробу «А». По неофициальной информации, речь идет о мельдонии. Как ожидается, результаты пробы «Б» станут известны в течение сегодняшнего дня.
Комментарии