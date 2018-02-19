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    Россия призвала Вашингтон прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине

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    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    Россия призвала Вашингтон прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине

    Россия призвала Вашингтон прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине

    Россия призвала Вашингтон прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • Россия ожидает от вашингтонских официальных лиц осуждения действий украинских радикалов и прекращения поддержки «пещерного национализма» в странах Восточной Европы. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне после атак националистов на здание Россотрудничества в Киеве.

    Посольство РФ в Вашингтоне: «Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине, но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма».

    По мнению российских дипломатов, украинские радикалы могут вдохновляться примером, который подает Вашингтон — захватами российской дипсобственности.

    Напомним, 18 февраля около сотни радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Находившиеся рядом сотрудники нацгвардии и полиции решили не вмешиваться в ситуацию. Позже в МВД заявили, что активные участники нападения устанавливаются, но до задержаний дело не дошло.

    А днем ранее представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства в Киеве флаг РФ и сожгли его. Кроме того, неонацисты пригрозили новыми погромами российских объектов.

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