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    Украинские неонацисты пригрозили новыми антироссийскими погромами

    22 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko
    Украинские неонацисты пригрозили новыми антироссийскими погромами

    Украинские неонацисты пригрозили новыми антироссийскими погромами

    Украинские неонацисты пригрозили новыми антироссийскими погромами
  • Фото: Reuters © 2018, Valentyn Ogirenko

    • После второго за неделю нападения на здание Россотрудничества в Киеве украинские националисты пообещали провести новые погромы российских объектов на Украине.

    Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский выразил удовлетворение сегодняшним погромом в здании Россотрудничества в Киеве. «У нас был удачный флешмоб», — сказал лидер ОУН. Кроме того, Коханивский пообещал новые антироссийские «акции», сообщает ТАСС.

    Николай Коханивский: «Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора».

    В воскресенье члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в Киеве. За беспорядками наблюдали полицейские, но они не препятствовали радикалам. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооруженную частную охрану для защиты здания в столице Украины.

    смотретьРадикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве
    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве
    Леонид Калашников: «Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества), причем вооруженную, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева».

    смотретьУкраинские радикалы пригрозили поджечь разгромленное здание Россотрудничества
    Украинские радикалы пригрозили поджечь разгромленное здание Россотрудничества
    Глава агентства Элеонора Митрофанова в свою очередь назвала произошедшее провокацией, но подчеркнула, что закрываться представительство в Киеве не будет. Накануне радикалы сорвали со здания флаг РФ и сожгли его.

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