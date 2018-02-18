Украинские неонацисты пригрозили новыми антироссийскими погромами

После второго за неделю нападения на здание Россотрудничества в Киеве украинские националисты пообещали провести новые погромы российских объектов на Украине.
Лидер группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский выразил удовлетворение сегодняшним погромом в здании Россотрудничества в Киеве. «У нас был удачный флешмоб», — сказал лидер ОУН. Кроме того, Коханивский пообещал новые антироссийские «акции», сообщает ТАСС.
Николай Коханивский: «Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора».
В воскресенье члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в Киеве. За беспорядками наблюдали полицейские, но они не препятствовали радикалам. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооруженную частную охрану для защиты здания в столице Украины.
Леонид Калашников: «Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества), причем вооруженную, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева».
Глава агентства Элеонора Митрофанова в свою очередь назвала произошедшее провокацией, но подчеркнула, что закрываться представительство в Киеве не будет. Накануне радикалы сорвали со здания флаг РФ и сожгли его.
Николай Коханивский: «Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора».
В воскресенье члены неонацистской группировки «Организация украинских националистов» забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в Киеве. За беспорядками наблюдали полицейские, но они не препятствовали радикалам. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) предложил нанять вооруженную частную охрану для защиты здания в столице Украины.
Леонид Калашников: «Здесь нужно нанимать частную охрану, и эта частная охрана должна охранять (здание Россотрудничества), причем вооруженную, как мы это делаем в Афганистане и в некоторых других местах, неспокойных для нас. Пришла пора и Киева».
Глава агентства Элеонора Митрофанова в свою очередь назвала произошедшее провокацией, но подчеркнула, что закрываться представительство в Киеве не будет. Накануне радикалы сорвали со здания флаг РФ и сожгли его.
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