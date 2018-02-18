В Россотрудничестве назвали провокацией очередную атаку украинских радикалов

Киевский офис Россотрудничества пережил второе за неделю нападение. Глава агентства Элеонора Митрофанова назвала произошедшее провокацией, но подчеркнула, что закрываться представительство не будет.
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала воскресную атаку украинских националистов на офис в Киеве (Российский центр науки и культуры) «сознательной провокацией». По ее словам, в ближайшие дни будут приниматься меры для обеспечения безопасности здания. Вместе с тем Митрофанова подчеркнула, что речи о закрытии представительства в Киеве «на данный момент не идет».
Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества: «Я думаю, что продолжать работу можно, посмотрим еще в ближайшие пару дней, ожидаем определенного неспокойствия вокруг дома».
Митрофанова пояснила, что в последнее время центр стал «даже более востребован, чем когда-то».
Элеонора Митрофанова: «Все дело в том, что центр пользуется достаточно большой популярностью, туда ходят много людей, детей, там ставятся спектакли, организовано много кружков, преподают русский язык».
Ранее сегодня около сотни радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества, разбито много стекол. Рядом находились сотрудники нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались. Позже в МВД заявили, что активные участники нападения устанавливаются, однако задержаний не было.
Это второе за текущий уик-энд нападение на здание российской организации. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства в Киеве флаг РФ и сожгли его. Как сообщает ТАСС, неонацисты пригрозили новыми погромами российских объектов.
Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества: «Я думаю, что продолжать работу можно, посмотрим еще в ближайшие пару дней, ожидаем определенного неспокойствия вокруг дома».
Митрофанова пояснила, что в последнее время центр стал «даже более востребован, чем когда-то».
Элеонора Митрофанова: «Все дело в том, что центр пользуется достаточно большой популярностью, туда ходят много людей, детей, там ставятся спектакли, организовано много кружков, преподают русский язык».
Ранее сегодня около сотни радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества, разбито много стекол. Рядом находились сотрудники нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались. Позже в МВД заявили, что активные участники нападения устанавливаются, однако задержаний не было.
Это второе за текущий уик-энд нападение на здание российской организации. Накануне представители ряда украинских националистических организаций сорвали со здания представительства в Киеве флаг РФ и сожгли его. Как сообщает ТАСС, неонацисты пригрозили новыми погромами российских объектов.
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