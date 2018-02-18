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    Устроивший стрельбу в Дагестане пытался прорваться в храм

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    • Фото: operline.ru
    Устроивший стрельбу в Дагестане пытался прорваться в храм

    Устроивший стрельбу в Дагестане пытался прорваться в храм

    Устроивший стрельбу в Дагестане пытался прорваться в храм
  • Фото: operline.ru

    • Мужчина, устроивший стрельбу возле храма в Кизляре, пытался прорваться внутрь. Об этом рассказал настоятель Свято-Георгиевского храма Павел Каликин.

    Павел Каликин, настоятель Свято-Георгиевского храма: «Мы только закончили службу, вечернее богослужение, я только зашел в алтарь, как услышал шум, в храме начался крик, что по территории ходит человек с оружием, несколько человек убил. Мы, кто был в храме, быстро закрыли двери, а он в них ломился, стучался, стрелял. Потом ушел с территории, и тут как раз подъехал наряд полиции, сотрудники (полиции — ред.) окружили его, он начал стрелять».

    По словам священнослужителя, в момент нападения в храме находились около 500 человек, в том числе женщины с детьми, беременные и пожилые, передает ТАСС.

    Ранение в результате стрельбы получили пять человек. Состояние двух пострадавших женщин оценивается как тяжелое, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства здравоохранения.

    смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
    Из сообщения пресс-службы: «На данный момент в Кизлярской ЦГБ остаются четверо пострадавших. Состояние двух женщин врачи оценивают как тяжелое, женщинам проведены операции. Состояние полицейских — средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии с ранениями нижних конечностей».

    Жертвами стрелка стали пять человек. Сам нападавший был ликвидирован. Им оказался 22-летний местный житель.

    Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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