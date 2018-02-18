Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5

Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. Таким образом, число погибших при нападении на храм в Кизляре возросло до пяти.
В администрации Кизляра сообщили, что число погибших при стрельбе увеличилось до пяти. Одна из пострадавших скончалась в больнице, передает РИА Новости. Все убитые — женщины.
Ранее в республиканском Минздраве сообщали, что при нападении на храм в Кизляре были ранены пять человек — три женщины и двое сотрудников правоохранительных органов. Одна из пострадавших получила ранение в область грудной клетки, ее оперировали, но, по-видимому, медики не смогли ее спасти.
Танка Ибрагимов, министр здравоохранения Дагестана: «Угрозы жизни остальных пострадавших нет. На место выехали две бригады медицины катастроф и психолог».
Сотрудник Росгвардии, пострадавший в ходе операции по ликвидации нападавшего, получил ранение в ногу, сообщает «Интерфакс».
У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В полиции в свою очередь опровергли информацию о том, что была задержана сообщница стрелка.
Между тем мэр Кизляра Александр Шувалов заявил, что после стрельбы были усилены меры безопасности в православных храмах. В целом, по его словам, обстановка в городе спокойная.
Александр Шувалов: «В городе все спокойно, ввели дополнительные меры предосторожности в церквях. В городе их две».
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Ранее в республиканском Минздраве сообщали, что при нападении на храм в Кизляре были ранены пять человек — три женщины и двое сотрудников правоохранительных органов. Одна из пострадавших получила ранение в область грудной клетки, ее оперировали, но, по-видимому, медики не смогли ее спасти.
Танка Ибрагимов, министр здравоохранения Дагестана: «Угрозы жизни остальных пострадавших нет. На место выехали две бригады медицины катастроф и психолог».
Сотрудник Росгвардии, пострадавший в ходе операции по ликвидации нападавшего, получил ранение в ногу, сообщает «Интерфакс».
У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В полиции в свою очередь опровергли информацию о том, что была задержана сообщница стрелка.
Между тем мэр Кизляра Александр Шувалов заявил, что после стрельбы были усилены меры безопасности в православных храмах. В целом, по его словам, обстановка в городе спокойная.
Александр Шувалов: «В городе все спокойно, ввели дополнительные меры предосторожности в церквях. В городе их две».
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Комментарии