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    Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5. Дагестан, Масленица, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5

    Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5

    2 комментария
    • Фото: operline.ru
    Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5

    Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5

    Число жертв нападения на храм в Дагестане возросло до 5
    • Фото: operline.ru

      • Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. Таким образом, число погибших при нападении на храм в Кизляре возросло до пяти.

      В администрации Кизляра сообщили, что число погибших при стрельбе увеличилось до пяти. Одна из пострадавших скончалась в больнице, передает РИА Новости. Все убитые — женщины.

      Ранее в республиканском Минздраве сообщали, что при нападении на храм в Кизляре были ранены пять человек — три женщины и двое сотрудников правоохранительных органов. Одна из пострадавших получила ранение в область грудной клетки, ее оперировали, но, по-видимому, медики не смогли ее спасти.

      Танка Ибрагимов, министр здравоохранения Дагестана: «Угрозы жизни остальных пострадавших нет. На место выехали две бригады медицины катастроф и психолог».

      Сотрудник Росгвардии, пострадавший в ходе операции по ликвидации нападавшего, получил ранение в ногу, сообщает «Интерфакс».

      смотретьСтрельба у храма в Дагестане попала на видео
      Стрельба у храма в Дагестане попала на видео
      У ликвидированного преступника обнаружили ружье, патроны и нож. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. В полиции в свою очередь опровергли информацию о том, что была задержана сообщница стрелка.

      Между тем мэр Кизляра Александр Шувалов заявил, что после стрельбы были усилены меры безопасности в православных храмах. В целом, по его словам, обстановка в городе спокойная.

      Александр Шувалов: «В городе все спокойно, ввели дополнительные меры предосторожности в церквях. В городе их две».

      Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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