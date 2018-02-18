Разбившийся в Иране самолет месяц назад совершал экстренную посадку

Месяц назад у лайнера Aseman Airlines, который сегодня разбился в Иране, возникла техническая неполадка во время перелета.
Катастрофа произошла сегодня в центральной части Ирана. Борт Aseman Airlines совершал перелет из Тегенара в Ясудж. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA, месяц назад это воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку из-за технической неполадки.
Инцидент произошел 25 января. Тогда ATR 72 вылетел из столичного аэропорта Мехрабад, но вскоре вернулся из-за выявленной в полете неисправности. После того как неполадку устранили, самолет продолжил выполнять рейсы. Этому лайнеру было около 20 лет.
Между тем в Aseman Airlines заявили, что их самолет врезался в гору. В районе крушения, как отметили в авиакомпании, сегодня наблюдаются неблагоприятные погодные условия.
В авиакомпании уточнили, что борт ATR 72 пропал с радаров в 8:52 по местному времени. В ходе поисковой операции обломки самолета обнаружили в районе горного хребта Дена. Работа спасателей на месте продолжается, но операцию осложняют погодные условия.
На борту разбившегося лайнера находились 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
Инцидент произошел 25 января. Тогда ATR 72 вылетел из столичного аэропорта Мехрабад, но вскоре вернулся из-за выявленной в полете неисправности. После того как неполадку устранили, самолет продолжил выполнять рейсы. Этому лайнеру было около 20 лет.
Между тем в Aseman Airlines заявили, что их самолет врезался в гору. В районе крушения, как отметили в авиакомпании, сегодня наблюдаются неблагоприятные погодные условия.
В авиакомпании уточнили, что борт ATR 72 пропал с радаров в 8:52 по местному времени. В ходе поисковой операции обломки самолета обнаружили в районе горного хребта Дена. Работа спасателей на месте продолжается, но операцию осложняют погодные условия.
На борту разбившегося лайнера находились 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
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