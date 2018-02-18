Выживших нет: жертвами авиакатастрофы на юге Ирана стали 66 человек

Иранская авиакомпания Aseman Airlines подтвердила факт катастрофы одного из своих пассажирских самолетов на юге страны.
Представители авиаперевозчика Aseman Airlines сообщили, что в результате катастрофы выживших нет. На борту разбившегося лайнера находились 66 человек, передает ТАСС. Ранее сообщалось о том, что некоторые пассажиры могли выжить.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.
К месту ЧП направлен спасательный вертолет, который не может приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что самолет разбился в гористой местности, это затрудняет поисковые работы. Тем временем дипломаты проверяют, были ли россияне среди пассажиров разбившегося судна.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Воздушное судно исчезло с радаров спустя 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране.
К месту ЧП направлен спасательный вертолет, который не может приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что самолет разбился в гористой местности, это затрудняет поисковые работы. Тем временем дипломаты проверяют, были ли россияне среди пассажиров разбившегося судна.
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