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    Очевидцы заявили, что несколько человек могли выжить при крушении самолета в Иране

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    • Фото: @AhmedKosar1 / twitter.com
    Очевидцы заявили, что несколько человек могли выжить при крушении самолета в Иране

    Очевидцы заявили, что несколько человек могли выжить при крушении самолета в Иране

    Очевидцы заявили, что несколько человек могли выжить при крушении самолета в Иране
  • Фото: @AhmedKosar1 / twitter.com

    • Несколько человек могли выжить в результате катастрофы с пассажирским самолетом в Иране. Об этом заявили очевидцы крушения.

    Самолет потерпел крушение в провинции Исфахан, в центральной части Ирана. Несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось экстренно приземлиться в районе ферм. По мнению свидетелей крушения, несколько человек могли выжить, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Известно, что пассажирский самолет выполнял внутренний рейс — из Тегерана в Ясудж. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром. По разным данным, на борту находилось от 60 до 100 человек.

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