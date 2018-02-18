Очевидцы заявили, что несколько человек могли выжить при крушении самолета в Иране

Несколько человек могли выжить в результате катастрофы с пассажирским самолетом в Иране. Об этом заявили очевидцы крушения.
Самолет потерпел крушение в провинции Исфахан, в центральной части Ирана. Несколько очевидцев видели, как воздушное судно пыталось экстренно приземлиться в районе ферм. По мнению свидетелей крушения, несколько человек могли выжить, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Известно, что пассажирский самолет выполнял внутренний рейс — из Тегерана в Ясудж. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром. По разным данным, на борту находилось от 60 до 100 человек.
Известно, что пассажирский самолет выполнял внутренний рейс — из Тегерана в Ясудж. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром. По разным данным, на борту находилось от 60 до 100 человек.
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