Дипломаты ищут россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера

Российское посольство в Тегеране пытается узнать, были ли на борту разбившегося в Иране самолета граждане РФ.
Как говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ, размещенном на официальной странице в Twitter, дипломаты проверяют информацию на предмет нахождения среди пассажиров граждан РФ.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.
По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек. Есть информация, что несколько человек могли выжить. Авиакомпания Aseman Airlines подтвердила информацию о катастрофе своего самолета.
#Иран — В провинции Исфахан в центральной части страны потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, с 60 людьми на борту. Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан.— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 февраля 2018 г.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.
По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек. Есть информация, что несколько человек могли выжить. Авиакомпания Aseman Airlines подтвердила информацию о катастрофе своего самолета.
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