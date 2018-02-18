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    Дипломаты ищут россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера

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    Дипломаты ищут россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера

    Дипломаты ищут россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера

    Российское посольство в Тегеране пытается узнать, были ли на борту разбившегося в Иране самолета граждане РФ.

    Как говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ, размещенном на официальной странице в Twitter, дипломаты проверяют информацию на предмет нахождения среди пассажиров граждан РФ.



    Пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, разбился в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

    По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек. Есть информация, что несколько человек могли выжить. Авиакомпания Aseman Airlines подтвердила информацию о катастрофе своего самолета.

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