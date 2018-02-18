Дипломаты ищут россиян среди пассажиров разбившегося в Иране лайнера

#Иран — В провинции Исфахан в центральной части страны потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж, с 60 людьми на борту. Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан.