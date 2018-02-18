Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин рассказал НТВ о подготовке к сезону

Новым пилотом команды
«Формулы-1» Williams с сезона-2018 будет Сергей Сироткин. Программа «Чудо техники» встретилась с гонщиком в штаб-квартире его новой команды и узнала у него, как попасть в «королевские гонки» и когда на трассах появятся российские болиды.
За полтора часа соревнований пилот «Формулы-1» может потерять от 2 до 4 кг веса. Гонщик испытывает колоссальные стрессовые перегрузки, когда все решают доли секунды, нужно правильно рассчитать каждый сантиметр траектории и моментально среагировать на любое изменение обстановки. Человек превращается в рефлексы, нервы его напряжены до предела.
Выдержать такое непросто, но новый главный гонщик России — а именно так теперь называют Сергея Сироткина — именно к этому и стремился всю жизнь. Он рассказал, что заразился гонками в детстве, когда увидел, как отец смотрит по телевизору «Формулу-1». Впервые сел за руль в 5 лет — это был спортивный карт, а уже в 11 получил первый чемпионский титул и с тех пор никак не может остановиться.
По словам Сергея, после назначения боевым пилотом команды Williams его жизнь сильно изменилась. Здоровье теперь принадлежит не только ему. Контракт запрещает заниматься экстремальными видами спорта, любимый сноуборд под запретом. Каждую неделю надо летать в Англию, где большую часть времени проводить за рулем гоночного тренажера, готовясь к будущим заездам. Там же Сергей настраивает отношения с механиками и инженерами. Даже на выходных, когда он приезжает в Москву, приходится работать: встречи с журналистами — тоже важная часть его обязанностей. В таком ритме на родных и любимую девушку времени почти не остается.
Сергей Сироткин: «Безусловно, приходится идти на жертвы. Времени мы проводим совсем не так много, как хотелось бы. „Формула-1“ — такой вид спорта, что тут непросто в этом плане».
Успехам Сергея особо радуются его учителя — он воспитанник программы развития автомобильного спорта в России SMP Racing. Ей уже пять лет, и за это время по всей стране вовремя были замечены, приглашены учиться, снабжены тренерами, оборудованием и временем на трассах десятки молодых пилотов. Им объясняют все премудрости — от техники до умения преподносить себя прессе. Как говорит основатель программы бизнесмен Борис Ротенберг, успех Сергея Сироткина не случаен, он вполне закономерен и хорошо подготовлен.
Борис Ротенберг: «Это пилот нашей программы, выращенный у нас. Мы сами его создали, сами его вырастили. Он сейчас поедет в „Формуле-1“ и поедет, мне кажется, достойно. Во всяком случае, мы все будем за него болеть».
У программы амбициозные планы — ведь в ее рамках еще и строятся с нуля собственные гоночные болиды. «Чудо техники» побывало на треке в Испании, где прошли испытания первого российского прототипа. Он примет участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, в том числе в легендарных «24 часах Ле-Мана». Этот монстр называется BR-1. Двигатель V6 с двойным турбонаддувом, 720 лошадиных сил, шасси, кузов и тормоза из карбона. За рулем — тоже звезды: Михаил Алёшин и Виталий Петров, который был первым российским гонщиком «Формулы-1».
Доводка машины — это командная игра, главное в которой — общение пилота с инженером. После каждого заезда — а их за день может быть несколько десятков — гонщик возвращается в бокс и рассказывает, как системы ведут себя в каждом повороте, на каждой прямой. Инженер смотрит также на данные телеметрии и дает указания механикам, где и что подрегулировать.
На начальных этапах Сергей Сироткин тоже принимал участие в испытаниях BR-1, но сейчас переключился на подготовку к первому этапу «Формулы-1» . Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне в конце марта.
Сергей Сироткин: «Безусловно, хочется победить. Хочется быть на подиуме. Хочется, чтобы все услышали российский гимн, в идеале даже в Сочи. Но все-таки надо же еще и реалистично смотреть на вещи. Дай бог, если так, но мы сами понимаем, что „Формула-1“ — это вид спорта совсем не индивидуальный. Слишком много факторов в итоге влияет на результат».
Многие эксперты высоко оценивают шансы Сергея и ждут, что по ходу сезона он даже станет лидером команды Williams.
Выдержать такое непросто, но новый главный гонщик России — а именно так теперь называют Сергея Сироткина — именно к этому и стремился всю жизнь. Он рассказал, что заразился гонками в детстве, когда увидел, как отец смотрит по телевизору «Формулу-1». Впервые сел за руль в 5 лет — это был спортивный карт, а уже в 11 получил первый чемпионский титул и с тех пор никак не может остановиться.
По словам Сергея, после назначения боевым пилотом команды Williams его жизнь сильно изменилась. Здоровье теперь принадлежит не только ему. Контракт запрещает заниматься экстремальными видами спорта, любимый сноуборд под запретом. Каждую неделю надо летать в Англию, где большую часть времени проводить за рулем гоночного тренажера, готовясь к будущим заездам. Там же Сергей настраивает отношения с механиками и инженерами. Даже на выходных, когда он приезжает в Москву, приходится работать: встречи с журналистами — тоже важная часть его обязанностей. В таком ритме на родных и любимую девушку времени почти не остается.
Сергей Сироткин: «Безусловно, приходится идти на жертвы. Времени мы проводим совсем не так много, как хотелось бы. „Формула-1“ — такой вид спорта, что тут непросто в этом плане».
Успехам Сергея особо радуются его учителя — он воспитанник программы развития автомобильного спорта в России SMP Racing. Ей уже пять лет, и за это время по всей стране вовремя были замечены, приглашены учиться, снабжены тренерами, оборудованием и временем на трассах десятки молодых пилотов. Им объясняют все премудрости — от техники до умения преподносить себя прессе. Как говорит основатель программы бизнесмен Борис Ротенберг, успех Сергея Сироткина не случаен, он вполне закономерен и хорошо подготовлен.
Борис Ротенберг: «Это пилот нашей программы, выращенный у нас. Мы сами его создали, сами его вырастили. Он сейчас поедет в „Формуле-1“ и поедет, мне кажется, достойно. Во всяком случае, мы все будем за него болеть».
У программы амбициозные планы — ведь в ее рамках еще и строятся с нуля собственные гоночные болиды. «Чудо техники» побывало на треке в Испании, где прошли испытания первого российского прототипа. Он примет участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость, в том числе в легендарных «24 часах Ле-Мана». Этот монстр называется BR-1. Двигатель V6 с двойным турбонаддувом, 720 лошадиных сил, шасси, кузов и тормоза из карбона. За рулем — тоже звезды: Михаил Алёшин и Виталий Петров, который был первым российским гонщиком «Формулы-1».
Доводка машины — это командная игра, главное в которой — общение пилота с инженером. После каждого заезда — а их за день может быть несколько десятков — гонщик возвращается в бокс и рассказывает, как системы ведут себя в каждом повороте, на каждой прямой. Инженер смотрит также на данные телеметрии и дает указания механикам, где и что подрегулировать.
На начальных этапах Сергей Сироткин тоже принимал участие в испытаниях BR-1, но сейчас переключился на подготовку к первому этапу «Формулы-1» . Гран-при Австралии пройдет в Мельбурне в конце марта.
Сергей Сироткин: «Безусловно, хочется победить. Хочется быть на подиуме. Хочется, чтобы все услышали российский гимн, в идеале даже в Сочи. Но все-таки надо же еще и реалистично смотреть на вещи. Дай бог, если так, но мы сами понимаем, что „Формула-1“ — это вид спорта совсем не индивидуальный. Слишком много факторов в итоге влияет на результат».
Многие эксперты высоко оценивают шансы Сергея и ждут, что по ходу сезона он даже станет лидером команды Williams.
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