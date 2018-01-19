Williams ждет от Сироткина в «Формуле-1» титулов

Williams Martini Racing подписала с российским пилотом Сергеем Сироткиным долгосрочный контракт, заявил глава команды
«Формулы-1» Майк О’Дрисколл на пресс-конференции в Москве.
Руководитель Williams подчеркнул, что команда верит в россиянина и ждет от него титулов.
Майк О’Дрисколл: «У нас с Сергеем подписан контракт на многие годы, так как мы в него верим. Можете ожидать, что Сергей будет выступать в нашей форме много лет. Мы строим сильную команду и рассчитываем завоевать титулы вместе с Сергеем Сироткиным».
Технический директор Williams Martini Racing Пэдди Лоу в свою очередь отметил, что россиянин произвел на руководство команды сильное впечатление на тестовых заездах в Абу-Даби.
Пэдди Лоу: «У него зрелость и скорость в идеальном сочетании. Наше партнерство на многие годы».
Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят.
Майк О’Дрисколл: «У нас с Сергеем подписан контракт на многие годы, так как мы в него верим. Можете ожидать, что Сергей будет выступать в нашей форме много лет. Мы строим сильную команду и рассчитываем завоевать титулы вместе с Сергеем Сироткиным».
Технический директор Williams Martini Racing Пэдди Лоу в свою очередь отметил, что россиянин произвел на руководство команды сильное впечатление на тестовых заездах в Абу-Даби.
Пэдди Лоу: «У него зрелость и скорость в идеальном сочетании. Наше партнерство на многие годы».
Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят.
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