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    Williams ждет от Сироткина в «Формуле-1» титулов

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Williams ждет от Сироткина в <nobr>«Формуле-1»</nobr> титулов

    Williams ждет от Сироткина в «Формуле-1» титулов

    Williams ждет от Сироткина в <nobr>«Формуле-1»</nobr> титулов
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Williams Martini Racing подписала с российским пилотом Сергеем Сироткиным долгосрочный контракт, заявил глава команды «Формулы-1» Майк О’Дрисколл на пресс-конференции в Москве.

    Руководитель Williams подчеркнул, что команда верит в россиянина и ждет от него титулов.

    Майк О’Дрисколл: «У нас с Сергеем подписан контракт на многие годы, так как мы в него верим. Можете ожидать, что Сергей будет выступать в нашей форме много лет. Мы строим сильную команду и рассчитываем завоевать титулы вместе с Сергеем Сироткиным».

    Технический директор Williams Martini Racing Пэдди Лоу в свою очередь отметил, что россиянин произвел на руководство команды сильное впечатление на тестовых заездах в Абу-Даби.

    Пэдди Лоу: «У него зрелость и скорость в идеальном сочетании. Наше партнерство на многие годы».

    Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят.

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