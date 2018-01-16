Россиянин Сироткин стал основным пилотом команды «Формулы-1» Williams

Российский гонщик Сергей Сироткин включен в состав команды
«Формулы-1» Williams на новый сезон.
В сезоне-2018 22-летний россиянин станет основным пилотом Williams и напарником канадского гонщика Лэнса Стролла, сообщили в пресс-службе команды. В сезоне-2017 основными пилотами были Стролл и бразилец Фелипе Масса.
Между тем сам Сироткин заявил, что очень рад дебютировать в «Формуле-1» в составе «легендарного коллектива».
Таким образом, Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят. Отметим, что Квят в новом сезоне будет пилотом программы развития Ferrari.
Сергей Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт (2011 год), двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2. Также он был тест-пилотом команды «Формулы-1» Renault.
Между тем сам Сироткин заявил, что очень рад дебютировать в «Формуле-1» в составе «легендарного коллектива».
Я рад сообщить, что в этом году я буду выступать за @williamsmartiniracing! Для меня большая честь дебютировать в @f1 за этот легендарный коллектив. Большое спасибо команде и @smp_racing за оказанное доверие! Мне уже не терпится сесть за руль #FW41! Увидимся в Барселоне на @circuitdebcncat! I’m happy to announce that this year I will be racing for @williamsmartiniracing! For me it’s a great honor to debut in @f1 for this legendary team. Big thanks to the team and @smp_racing for the trust! Can’t wait to get behind the wheel of #FW41! See you in Barcelona on @circuitdebcncat! _____________________________________________ #weareracing #williamslife #williams #2018 #formula1 #motorsport
Таким образом, Сироткин стал третьим в истории россиянином, получившим место «боевого» пилота команды «Формулы-1». Ранее в «больших призах» участвовали Виталий Петров и Даниил Квят. Отметим, что Квят в новом сезоне будет пилотом программы развития Ferrari.
Сергей Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт (2011 год), двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2. Также он был тест-пилотом команды «Формулы-1» Renault.
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