Эксперт рассказала о причинах неудач Даниила Квята

Бывший менеджер первого российского пилота
«Формулы-1» Виталия Петрова рассказала, с чем связаны неудачи гонщика Даниила Квята.
По словам Оксаны Косаченко, Квят действительно талантливый пилот, но в последнее время ему не удается раскрыть свой потенциал. Но заслуженно ли все так активно критикуют спортсмена в этом году? Об этом менеджер рассказала НСН.
Оксана Косаченко, менеджер: «То, что он был слабее своего партнера по команде в этом году, это однозначно. То ли это последствия прошлогодней психологической травмы, когда его высадили из старшей команды, понизив до коллектива Toro Rosso. Или это какие-то другие причины, но что-то ему явно мешает показывать весь свой потенциал. На самом деле он очень быстрый и очень талантливый гонщик».
Конкретных планов на конец сезона, по словам Косаченко, у Квята пока нет. Как и ясности по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с Red Bull.
Оксана Косаченко: «Пока у нас никакой ясности, Квят вообще расстался с программой подготовки Red Bull или для него только закрыли возможность выступления в „Формуле-1“ в этом сезоне. В любом случае сезон походит к финишу, остаются только три этапа. Думается, что до конца ноября будет понимание, в какой ситуации Даниил оказался и что ему дальше делать».
Напомним, в сентябре команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Toro Rosso официально объявила об отстранении российского пилота Даниила Квята от участия в ближайших этапах. Его место занял 21-летний француз Пьер Гасли.
Оксана Косаченко, менеджер: «То, что он был слабее своего партнера по команде в этом году, это однозначно. То ли это последствия прошлогодней психологической травмы, когда его высадили из старшей команды, понизив до коллектива Toro Rosso. Или это какие-то другие причины, но что-то ему явно мешает показывать весь свой потенциал. На самом деле он очень быстрый и очень талантливый гонщик».
Конкретных планов на конец сезона, по словам Косаченко, у Квята пока нет. Как и ясности по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с Red Bull.
Оксана Косаченко: «Пока у нас никакой ясности, Квят вообще расстался с программой подготовки Red Bull или для него только закрыли возможность выступления в „Формуле-1“ в этом сезоне. В любом случае сезон походит к финишу, остаются только три этапа. Думается, что до конца ноября будет понимание, в какой ситуации Даниил оказался и что ему дальше делать».
Напомним, в сентябре команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Toro Rosso официально объявила об отстранении российского пилота Даниила Квята от участия в ближайших этапах. Его место занял 21-летний француз Пьер Гасли.
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