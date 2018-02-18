В Совфеде прокомментировали доклад Мюллера по «делу РФ»

Глава комитета Совета Федерации по международным отношениям Константин Косачев прокомментировал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве 13 россиян в выборы в США. Он заявил, что подобные обвинения говорят о крайне низком мнении американских политиков о собственном народе и демократических институтах.
Константин Косачев, сенатор: «Вы можете себе представить более мощный пиар для России, которая в этом случае становится демиургом, управляющим миром? Ибо в ответ на насмешливые сравнения ВВП, военных потенциалов, ценностей и альянсов оказалось, что достаточно подготовить 13 человек и добиться своих целей… ну, конечно, это было бы смешно, если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир».
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
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