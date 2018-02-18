…По прозвищу «Зверь» <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
…По прозвищу «Зверь» 16+ 16+
    •  

    Второй ракетный эсминец США вошел в Чёрное море

    2 комментария
    • Фото: United States Navy
    Второй ракетный эсминец США вошел в Чёрное море

    Второй ракетный эсминец США вошел в Чёрное море

    Второй ракетный эсминец США вошел в Чёрное море
  • Фото: United States Navy

    • Ракетный эсминец ВМС США Carney 17 февраля прошел по проливу Босфор в северном направлении и вошел в Чёрное море. Об этом говорится в заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США.

    Согласно сообщению пресс-службы, Carney присоединился к эсминцу Ross, который вошел в воды Чёрного моря днем ранее, «для проведения морских операций по безопасности».

    Кристофер Грэди, командир эсминца Carney: «Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру».

    С тех пор, как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru