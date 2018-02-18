Второй ракетный эсминец США вошел в Чёрное море

Ракетный эсминец ВМС США Carney 17 февраля прошел по проливу Босфор в северном направлении и вошел в Чёрное море. Об этом говорится в заявлении
пресс-службы 6-го флота ВМС США.
Согласно сообщению пресс-службы, Carney присоединился к эсминцу Ross, который вошел в воды Чёрного моря днем ранее, «для проведения морских операций по безопасности».
Кристофер Грэди, командир эсминца Carney: «Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру».
С тех пор, как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
Кристофер Грэди, командир эсминца Carney: «Наше решение направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в качестве реагирования на что-либо. По своей природе корабли являются гибкими и мобильными силами, и ВМС в состоянии уникальным образом предоставлять надежные силы для защиты наших интересов по всему миру».
С тех пор, как на востоке Украины разгорелся конфликт, в Чёрное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
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